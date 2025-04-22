Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Україна має розвіддані щодо використання Росією китайських технологій з виробництва дронів, які, ймовірно, були отримані незаконним шляхом. Відповідна інформація буде надана Пекіну найближчим часом усіма можливими каналами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у вівторок, 22 квітня.

«Я попросив Службу зовнішньої розвідки передати китайській стороні (сьогодні вони мають це зробити) коротку інформацію через відповідних представників Китаю. Також міністр закордонних справ по своїх каналах передає відповідну інформацію посольству в Пекін. Також ми спробуємо напряму в Пекін іншими каналами передати відповідну інформацію. Окремо я попросив Службу безпеки України передати інформацію ширшого характеру китайській стороні щодо громадян Китаю, які працюють у Росії на заводі по виробництву дронів. Вважаємо, що може так бути, згідно з нашою інформацією, що Росія вкрала ці технології — домовились з цими громадянами [КНР — ред.] поза домовленостями з керівництвом Китаю», — сказав президент.

Реклама

Володимир Зеленський зауважив, що китайському уряду буде важливо дізнатись, за якими принципами з ними працюють російські партнери.

Нагадаємо, через загрозу з боку Росії розвідка Нідерландів забила на сполох. Голландці попередили, що РФ активізує гібридні атаки проти Європи.