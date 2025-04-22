ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

РФ могла вкрасти китайські технології за спиною Пекіна — Зеленський

Росія могла завербувати китайських технічних спеціалістів і отримати від них технології виробництва бойових дронів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна має розвіддані щодо використання Росією китайських технологій з виробництва дронів, які, ймовірно, були отримані незаконним шляхом. Відповідна інформація буде надана Пекіну найближчим часом усіма можливими каналами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у вівторок, 22 квітня.

«Я попросив Службу зовнішньої розвідки передати китайській стороні (сьогодні вони мають це зробити) коротку інформацію через відповідних представників Китаю. Також міністр закордонних справ по своїх каналах передає відповідну інформацію посольству в Пекін. Також ми спробуємо напряму в Пекін іншими каналами передати відповідну інформацію. Окремо я попросив Службу безпеки України передати інформацію ширшого характеру китайській стороні щодо громадян Китаю, які працюють у Росії на заводі по виробництву дронів. Вважаємо, що може так бути, згідно з нашою інформацією, що Росія вкрала ці технології — домовились з цими громадянами [КНР — ред.] поза домовленостями з керівництвом Китаю», — сказав президент.

Володимир Зеленський зауважив, що китайському уряду буде важливо дізнатись, за якими принципами з ними працюють російські партнери.

Нагадаємо, через загрозу з боку Росії розвідка Нідерландів забила на сполох. Голландці попередили, що РФ активізує гібридні атаки проти Європи.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie