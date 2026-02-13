РФ може гатити ракетами "Орешнік" по власних полігонах: експерт пояснив чому

Президент Росії Володимир Путін та ракети «Орешнік» / © ТСН.ua

Реклама

Росія могла застосувати експериментальну ракету «Орешнік» для внутрішніх тестів на власних полігонах. Експерт Богдан Долінце пояснив, чому окупантам критично важливо аналізувати уламки саме на своїй території.

Про експерт з питань розвитку озброєння та новітніх технологій сказав у ефірі Slawa.TV та «Еспресо».

На думку Долінце, Росія, ймовірно, провела запуск ракети «Орешнік» у межах внутрішніх випробувань. Оскільки йдеться про експериментальний зразок озброєння, такі пуски можуть здійснюватися на спеціальних полігонах у межах РФ для тестування внесених змін і доопрацювань.

Реклама

«По-перше, станом на сьогодні є підтвердження факту пуску „Орешніка“, однак куди поділася ця ракета — інформації немає. По-друге, варто розуміти, що ця зброя залишається експериментальною. Це означає, що Росія може здійснювати її запуски, зокрема по спеціальних майданчиках на власній території, щоб перевіряти та верифікувати зміни чи доопрацювання, внесені до озброєння«, — пояснив експерт.

Він зазначив, що у випадку запуску, скажімо, по території України, російська сторона не має змоги отримати уламки ракети для подальшого аналізу ефективності її застосування.

«Тому з точки зору розробки системи є потреба здійснювати пуски по відповідних полігонах на території Росії, щоб згодом мати змогу проаналізувати уламки та оцінити, наскільки внесені зміни сприяли вдосконаленню зброї», — додав Долінце.

Нагадаємо, 12 лютого в Україні кілька разів оголошувалась повітряна тривога і Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу балістики. Моніторингові канали припускали ймовірні пуски «Орешніка» або тренування на російському полігоні «Капустин Яр».

Реклама

До слова, у січні 2026 року Сили оборони України далекобійними дронами FP-5 «Фламінго» уразили ангари на російському полігоні «Капустин Яр» в Астраханській області, звідки ворог запускає ракети «Орешнік». За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок ударів зафіксовано значні руйнування будівель та евакуацію персоналу.