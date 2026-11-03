РФ може спробувати прорвати кордон Польщі найближчими днями: Варшава терміново стягує сили — ISW

Армія Польщі / © Reuters

Реклама

Польща посилює безпеку на кордоні з Росією на тлі попереджень розвідки про можливі диверсії та зростання кількості російських підривних операцій у Європі. Серед потенційних загроз називають навіть спроби збройного перетину кордону.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Реклама

За даними аналітиків, 1 листопада польські Сили територіальної оборони оголосили про створення спеціального прикордонного компонента, який контролюватиме безпекову ситуацію вздовж кордону Польщі з російською Калінінградською областю.

Реклама

Розвідка попередила про можливі провокації Росії

Як зазначає ISW, 2 листопада Український центр стратегічних комунікацій повідомив, що польська влада розгорнула додаткові сили безпеки після попереджень польської та союзної розвідок.

За цими даними, Росія може здійснити нові диверсійні операції найближчими днями. Серед можливих сценаріїв також розглядають спроби збройного перетину російськими силами державного кордону Польщі.

Водночас ідеться про потенційні загрози, про які попереджає розвідка, а не про підтверджені випадки збройного проникнення на польську територію.

Посилення охорони кордону відбувається на тлі повідомлень про активізацію російських диверсійних операцій у європейських країнах.

Реклама

Польща готується до можливих атак Росії

Раніше Financial Times повідомляло, що російська загроза дедалі відчутніше змінює повсякденне життя поляків. У прикордонних регіонах мешканці звикають до сирен, військових літаків та екстрених повідомлень. Зокрема, у вересні аеропорт Любліна шість разів призупиняв цивільні рейси через роботу військової авіації.

На тлі загроз Польща посилює протиповітряну оборону та готує укриття. У Любліні планують модернізувати 101 захисну споруду, а систему сирен розширити на все місто. Водночас укриття, розраховані на потужні ракетні удари, наразі здатні прийняти лише 38 тисяч мешканців.

Крім того, поблизу аеропорту Любліна планують розгорнути батареї Patriot та створити додаткові військові підрозділи для боротьби з дронами.

Польща також реалізує оборонний проєкт «Східний щит» вартістю 2,3 млрд євро, який передбачає облаштування загороджень уздовж 700 км східного кордону. Ще 3,5 млрд євро планують витратити на систему протидії безпілотникам із 18 мобільних батарей.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів