РФ може вдарити по підстанціях АЕС: Сибіга б'є на сполох і попереджає світ про катастрофу
Міністр закордонних справ просить МАГАТЕ втрутитися через плани РФ атакувати енергооб'єкти АЕС.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав МАГАТЕ та міжнародну спільноту змусити Росію відмовитися від намірів бити по підстанціях, що живлять українські АЕС.
Про це Сибіга написав в соцмережі Х.
Він нагадав, що, згідно даних української розвідки, Росія планує небезпечні удари по підстанціях, що живлять українські атомні електростанції.
«Москва не знає меж у своїй геноцидній меті позбавити українців електроенергії під час морозної зими. Ми ділимося відповідними даними з партнерами, попереджаючи про потенційно катастрофічні наслідки», — попередив глава МЗС.
Сибіга закликав МАГАТЕ та основні світові держави, «які цінують ядерну безпеку», змусити Москву відмовитися від таких безрозсудних планів.
Раніше у ГУР попередили, що Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України.