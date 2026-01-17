РФ може вдарити по підстанціях АЕС: Сибіга б'є на сполох і попереджає світ про катастрофу

Сибіга закликав світ змусити Росію відмовитися від ударів по підстанціях АЕС / © Associated Press

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав МАГАТЕ та міжнародну спільноту змусити Росію відмовитися від намірів бити по підстанціях, що живлять українські АЕС.

Про це Сибіга написав в соцмережі Х.

Він нагадав, що, згідно даних української розвідки, Росія планує небезпечні удари по підстанціях, що живлять українські атомні електростанції.

«Москва не знає меж у своїй геноцидній меті позбавити українців електроенергії під час морозної зими. Ми ділимося відповідними даними з партнерами, попереджаючи про потенційно катастрофічні наслідки», — попередив глава МЗС.

Сибіга закликав МАГАТЕ та основні світові держави, «які цінують ядерну безпеку», змусити Москву відмовитися від таких безрозсудних планів.

Раніше у ГУР попередили, що Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС України.