РФ може втратити Калінінград у разі агресії проти країн Балтії — експерт

Для Росії напад на країни НАТО є вкрай ризикованим, адже фактично означатиме відкриття другого фронту.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Приапори НАТО та РФ / © volcanotimes.com

У разі військової агресії поблизу Сувальського коридору Росія може втратити контроль над Калінінградською областю, а також зазнати серйозних втрат у Балтійському регіоні.

Про це у етері Київ 24 заявив Вайдотас Маліоніс, полковник запасу та член Асоціації полковників Литви.

Говорячи про Сувальський коридор, він наголосив, що «якщо НАТО активізується, якщо почнеться агресія, якісь військові дії, — дуже легко повністю закрити Калінінградську область».

«Вона маленька, і Росія може одразу ж втратити Калінінградську область. І, звичайно, Балтійський флот буде втрачено», — підкреслив Маліоніс.

Водночас, за його словами, для Росії такий сценарій є вкрай ризикованим, адже фактично означатиме відкриття другого фронту.

«А Україна обов’язково використає це на свою користь. Тому що для вас відкриється вікно можливостей швидше забрати свої території назад, і легше», — зазначив полковник запасу.

Раніше в Європі відбулися військові навчання, під час яких змоделювали сценарій, за яким Росія могла використати гуманітарну кризу в Калінінграді як привід для вторгнення в Сувальський коридор у жовтні 2026 року.

Зокрема, за умовами навчань Польща провела мобілізацію, однак не перетнула кордон із Литвою. Частково це пояснювалося тим, що Росія могла б розцінити такі дії як спробу заблокувати гуманітарну допомогу Калінінграду.

Раніше повідомлялося, що колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що диктатору Путіну не вигідно реалізовувати сценарії у стилі «Нарвської народної республіки» у Європі.

Ми раніше інформували, що диктатор Путін може скористатися моментом, щоб перевірити дієвість 5 статті НАТО.

