РФ може використати Молдову для нападу на Одещину: тривожна заява глави країни

Вибори в Молдові: Росія підкупом і провокаціями намагається захопити владу, — Санду / © ТСН.ua

Президентка Молдови Майя Санду у своєму публічному зверненні 22 вересня попередила, що Росія намагається вплинути на недільні парламентські вибори шляхом підкупу голосів, дезінформаційних кампаній та насильницьких провокацій.

Про це пише молдовське видання Newsmaker.

Санду наголосила, що що у разі перемоги проросійських сил Молдова може стати плацдармом для проникнення на Одещину.

«Кремль витрачає сотні мільйонів євро на те, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра та за кордоном. (…) Якщо Росія отримає контроль над Молдовою, наслідки настануть негайно, і вони загрожують і нашій країні, і всьому регіону… Свобода пересування може закінчитись, а наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізовано», — сказала президентка Молдови.

Водночас, за інформацією «Радіо Свобода», у Молдові затримали 74 громадян у справі про підготовку заворушень.

Молдовські правоохоронці виявили групу людей віком від 19 до 45 років, які їздили до Сербії на навчання. Ці навчання вели громадяни РФ. Майбутні провокатори отримували близько 400 євро за кожну поїздку. Серед іншого, російські інструктори нібито навчали, як порушувати кордони поліції, чинити опір правоохоронцям, користуватися гумовими кийками, наручниками та навіть вогнепальною зброєю в деяких випадках.

Загалом у кримінальній справі фігурує 111 осіб. За результатами 250 обшуків правоохоронці вилучили паспорти, сім-карти, гроші, банківські картки іноземних держав, зброю, намети. 74 особи були затримані на 72 години.

«Багато людей давали детальні звіти: як вони їздили до Сербії, про організаторів та інструкторів подорожей тощо», — розповів очільник молдовської прокуратури з боротьби з корупцією Віктор Фуртуне.

Видання нагадує, що упродовж вересня це вже не перша серія обшуків в аналогічних справах. 8 вересня на півночі Молодви відбулося 60 обшуків, були затримані 15 осіб, вилучено близько 3 мільйонів леїв (це майже 29 мільйонів гривень) у справі про незаконне фінансування політичних партій, підкуп виборців і відмивання грошей.

Раніше у Bloomberg розповіли, що Кремль активно готується до втручання у вибори в Молдові. План передбачає дезінформацію, підкуп та протести.