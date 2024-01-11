РФ може напасти на одну з країн Балтії, щоб показати неспроможність НАТО швидко реагувати — дипломат

Коли саме Росія атакуватиме — лише питання часу і сили цих країн і НАТО.

Росія прагне напасти на одну з країн НАТО, щоб показати неспроможність Альянсу швидко реагувати. І цією державою може стати Естонія.

Про це із посиланням на власні джерела сказав дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015-2019 рр.) Валерій Чалий в ефірі телеканалу "Еспресо",

"На мою думку, Путін дуже хоче це зробити (здійснити напад на одну з держав Альянсу — ред.) для того, щоб показати НАТО неспроможність швидкого реагування", — сказав чалий.

За його словами, тільки зараз НАТО змінює свою стратегію стримування на стратегію недопущення.

"Раніше в них був такий підхід: якщо атакують, наприклад, якусь з балтійських країн, то тоді 48 годин чи тиждень ця країна веде самооборону, а потім підтягуються інші країни НАТО. Спочатку сили швидкого реагування, а потім уже НАТО. Тепер Литва, Латвія, Естонія поставили питання руба: подивіться, що було в Україні, коли з Білорусі, Росії пішли на Київ, Бучу, Гостомель, Ірпінь, Бородянку, Мощун; ні, ми так не хочемо, ми країни, які хочуть, щоб контингенти ваші вже були розташовані. Тому Німеччина прийняла рішення про розташування німецької бригади на території Литви, єдина проблема в тому, що це тільки аж 2027 рік", — розповів експерт.

Чалий схвалив дії країн Балтії, адже, як він вважає, агресивна Росія може напасти й раніше, коли Альянс не буде готовий. І коли відбудеться ця атака — лише питання часу і питання сили цих країн і НАТО.

"Ця вірогідність буде мінятися, але вона залишається абсолютно реальною. Я тільки думаю, що скоріше за все можуть атакувати (це моя думка, що не підкріплена оперативними планами) Естонію. Там є Нарва, російські оці всі настрої та дуже серйозна агентура заслана туди навіть не з часів СРСР, а заслана останні десятиліття", — підсумував він.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Естонія завершила будівництво 40-кілометрового паркану вздовж кордону з Росією, а також винуватила Росію в "гібридному нападі".

Раніше і Фінляндія закрила свої пункти пропуску після звинувачень Росії в тому, що країна допомагає мігрантам перетнути їхній кордон. Згодом д ва пункти пропуски знову відкрили , але "вони все ще побоюються, що Москва спробує використовувати потоки мігрантів як зброю".

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