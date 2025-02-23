РФ може спричинити масштабну ядерну катастрофу: Іващенко про технічний стан ядерних об'єктів

Через поганий технічний стан ядерної зброї та об'єктів атомної енергетики, які експлуатує чи обслуговує Росія, світові потенційно загрожує ядерна катастрофа.

Про це розповів керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко під час участі у форумі "Україна. Рік 2025".

"Ми бачимо технічні проблеми в обслуговуванні, а також в безпеці цієї [ядерної – ред.] зброї. На жаль, це стосується не тільки воєнного атома, а й мирного атома. Прикладом може слугувати технічний стан Ленінградської атомної станції, на якій останнім часом зафіксовано принаймні сім технічних неполадок, які потенційно можуть спричинити масштабну катастрофу", – сказав керівник СЗР.

За його словами це стосується і нових енергетичних об'єктів, які РФ експлуатує та створює в інших країнах. Як приклад Олег Іващенко навів Білоруську АЕС, де технічні зупинки та поламки загрожують ядерною катастрофою, що матиме наслідки для всіх країн східноєвропейського регіону.

Нагадаємо, Росія не має необхідних компетенцій для запуску ядерних ракет типу РС-28 "Сармат", які президент РФ Володимир Путін обіцяв поставити на бойове чергування. Ще від радянських часів ними займалися українські конструкторські бюро.

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