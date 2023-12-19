РФ може відкрити другий фронт у Європі - головнокомандувач армії Бельгії спрогнозував, які країни під загрозою

Головнокомандувач армії Бельгії попередив, які країни опиняться під ударом, якщо Росія відкриє другий фронт у Європі.

Головнокомандувач армії Бельгії Мішель Гофман говорить, що окупаційна армія Росії в майбутньому може відкрити другий фронт в Європі, напавши на Молдову або країни Балтії.

Про це він розповів в інтерв'ю VRT.

"Ми бачимо, що Росія перейшла на військову економіку. Я думаю, що ми маємо право хвилюватися. Мова, яку використовують Кремль і президент Володимир Путін, завжди неоднозначна. Зовсім не виключено, що колись у майбутньому вони можуть відкрити другий фронт. Або на півдні, або в Молдові, або в країнах Балтії", – заявив Гофман.

Він нагадав, що частина території Молдови (невизнане Придністров'я - ред.) вже давно окупована росіянами.

Мішель Гофман також додав, що хоча здається, що Росія ослаблена війною в Україні, але це лише тимчасово

"Росія врешті-решт відродить свою військову машину і відбудує свої Збройні сили. Вони вже показали, що мають волю напасти на сусіда. Ми повинні переконатися, що у нас є спроможність запобігти повторенню цього, і продемонструвати волю, що ми готові контратакувати, якщо це необхідно", - наголосив адмірал Мішель Гофман.

Нагадаємо, Дуда скликає Радбез Польщі через війну в Україні.

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