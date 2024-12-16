РФ може задіяти свій тіньовий флот для військових перевезень, тож США повинні діяти – Politico

Якби Росія чи її друзі вирішили розпочати новий військовий конфлікт, вони могли б зараз задіяти тіньовий флот.

Росія могла б використовувати кораблі свого тіньового флоту не лише для транспортування нафти, але й для стратегічних морських перевезень: військового спорядження – від танків до палива. У цьому контексті першочергове завдання США – встановити власні стратегічні морські перевезення.

Про це статті для Politico пише постійна колумністка, старша наукова співробітниця Атлантичної ради Елізабет Броу.

Авторка публікації зазначила, що після російського вторгнення до України 2022 року тіньовий флот "роздувся". До його складу входять судна, що працюють поза офіційним світом судноплавства, і він створює ризик для суден, що працюють легально, прибережних держав і морського середовища. Але це також створює додаткову загрозу для членів НАТО.

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Зазначається, що Росія може використовувати величезний флот для стратегічних морських перевезень. Ще до того, як у грудні 2022 року західні уряди встановили обмеження ціни на російську нафту у 60 дол. за барель, західні морські страхові компанії справедливо припускали, що такий крок відбудеться. Страхові компанії, які домінують у страхуванні захисту судноплавства та відшкодування (P&I), почали скасовувати страхові покриття танкерів, що перевозять російську нафту, ще до оголошення обмеження. Потім, коли це обмеження було запроваджено, страховим компаніям довелося повністю припинити покриття, оскільки вони зв’язані законами своїх країн.

Західні судноплавні компанії також були зв’язані обмеженням ціни. І більшість судноплавних компаній, розташованих в інших місцях, також припинили транспортувати підсанкційну російську нафту, оскільки це означало б відплив без належного страхування від нещасних випадків.

Усе це мало на меті зменшити важливі доходи Росії від нафти та, можливо, переконати Москву припинити війну проти України. Натомість обмеження цін на нафту призвело до стрімкого зростання тіньового флоту.

Ці тіньові судна, також відомі як темні або примарні судна, належать непрозорим компаніям, які не мають P&I-страхування, курсують під прапорами Габону та інших країн, які мають мінімальний або зовсім відсутній досвід у морському судноплавстві. До запровадження обмеження цін та інших санкцій тіньовий флот складався з кількох сотень суден, які перевозили підсанкційні товари до Ірану, Венесуели, Північної Кореї та з них. Але раптом Росія виявилася надзвичайно залежною від тіньового флоту, і це означало, що багато судновласників, які працюють офіційно, раптово зацікавилися продажем РФ застарілих кораблів.

Армада зростала дуже швидко. Хоча тіньові судна за визначенням важко ідентифікувати, зараз оцінюється, що цей флот становить 17% від світового флоту нафтоналивних танкерів, тоді як велика кількість інших танкерів і вантажних суден тепер також є його частиною.

РФ могла б задіяти тіньовий флот у разі початку нового військового конфлікту

Як зазначила авторка, тобто власники понад 1000 торговельних суден стали на бік Росії. Тіньові власники, які ховаються за фірмовими компаніями у затишних місцях, можуть і не підтримувати Кремль політично, але вони скористалися бізнес-можливістю. І ці власники та судна цілком могли б допомогти Кремлю й іншими способами. Зокрема, Кремль міг би використовувати ці кораблі для стратегічних морських переправлень.

"Стратегічні морські перевезення — це одна з тих незамінних військових дій, які відбуваються далеко від очей громадськості: комерційні судна перевозять спорядження, необхідне арміям, від танків до палива. І якби Росія чи її друзі вирішили розпочати новий військовий конфлікт, вони могли б зараз задіяти тіньовий флот", – наголошується у статті.

"Я підхоплюю дискусії в галузі, які вказують на те, що навіть якби санкції були скасовані сьогодні, не всі кораблі [тіньового флоту] повернуться до комерційної торгівлі. Деякі непридатні; деякі працюють в умовах дуже низьких витрат", – сказав гендиректор страхової компанії Norwegian maritime war-risk Свейн Рінгбакен.

Дійсно, багато тіньових суден назавжди втрачені для офіційного сектору судноплавства.

"Ці судна вже неофіційно обслуговують Росію та інші країни, які покладаються на тіньовий флот. Той факт, що темний флот доступний цим країнам у мирний час, означає, що він також може бути доступний, коли ситуація стає менш мирною", – зауважив Рінгбакен.

Морські можливості Америки перебувають у жахливому стані

Це важливо не лише тому, що Росії може знадобитися стратегічний морський транспорт, а й тому, що морські можливості Америки перебувають у жахливому стані. Від перших років холодної війни система стратегічних морських перевезень включала кораблі та моряків, найнятих морським командуванням Пентагону, а також кораблі та моряків, організованих цивільною морською адміністрацією та найнятих у приватному секторі. Хоча ця система в основному добре функціонувала в той період, згодом для неї настали важчі часи.

На сьогоднішні 17 із 44 кораблів, які перебувають у транспортному управлінні Транспортного командування США, включно з Морським транспортним командуванням, мають вік 50 років або більше. Водночас Морська адміністрація наразі має 92 кораблі – меншість із кількості у 2277 у 1950-х роках. І все ж наразі понад 90% військового обладнання США доставляється до Європи морем.

Сектор судноплавства Америки також не може суттєво допомогти, оскільки він невеликий і розвантажений. За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку, 3531 торгове судно (3,4% від загальної кількості у світі) зараз плавають під прапором США. Росія, зі свого боку, має 2910 торговельних суден, які плавають під її прапором, але завдяки тіньовому флоту у розпорядженні РФ можуть бути ще сотні. Звісно, Габон та інші подібні країни можуть бути не в захваті від цього, але якби вони зняли прапор зі своїх суден, інші країни просто втрутилися б.

Авторка статті наголошує, що першочерговим завданням Америки у цьому питанні, безсумнівно, має бути встановлення власних стратегічних морських перевезень – особливо тому, що зараз вона має планувати перспективу збройного конфлікту не лише з Росією, а й з Китаєм, який має 5997 торговельних суден під своїм прапором і 842 під прапором Гонконгу. (Підказка: кілька європейських союзників мають можливості допомогти США, коли справа доходить до стратегічних морських перевезень.) Але майже таким же важливим є переконатися, що тіньовий флот не подвоюється як російські стратегічні морські перевезення.

Зазначається, що зараз був би вдалий час повідомити екіпажам і власникам темних суден, що хоча допомога підсанкційній російської торгівлі може здатися розумною ідеєю, підтримка російських військових буде жахливою.

До слова, у ГУР Міноборони України встановили судна, які Росія використовує для експорту підсанкційної нафти.

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