РФ може захопити ще одну область: які плани "виношує" Путін щодо України та інших країн

Україна може швидко втратити цілу область, якщо ворог прорве поточну оборону ЗСУ, але це не означатиме поразки. А от після України Путін може напасти й на інші країни.

Які саме, які ще плани виношує Путін, яка загалом ситуація на фронті і коли врешті-решт може закінчитися війна - дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Путін поставив своїм оркам ціль - до 9 травня, попри все, захопити важливе для ЗСУ місто на Донбасі. Йдеться про невеликий райцентр Часів Яр. Він поряд із Бахмутом, а головне - це місто є стратегічною висотою, з якої буде легше вести подальший наступ далі і вглиб Донбасу: на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов’янськ.

Бої за Часів Яр тривають

У ЗСУ знали і розповіли першими про цей план ворога і пообіцяли, що росіянам місто так швидко взяти не вдасться - ЗСУ триматимуть його, поки вистачатиме сил, заявили там. Попри запеклі бої навколо, місто тримається і надалі.

Але саме ситуація на Донеччині - наразі найпроблемніша для ЗСУ. В інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній керівник одного з найбільших благодійних фондів України “Повернись живим” Тарас Чмут поділився своїм прогнозом ситуації на фронті. Там настільки складно, що волонтер припускає, що рашисти здатні прорвати оборону ЗСУ, а Україна теоретично може втратити усю Донецьку область. Утім, це не дорівнюватиме поразці України у війні.

Думати і оцінювати ситуацію раціонально, а не емоційно. Згодом Тарас Чмут пояснив, що має увазі. За його словами, давати оцінку, чи потрібно тримати якусь посадку на фронті, мають військові, а не коментатори в Мережі.

В середині квітня 2024 року Україна раділа такій довгоочікуваній американській допомозі. Поки зволікали конгресмени - Україна через брак обіцяних заходом боєприпасів та техніки втратила території, зокрема Авдіївку, що визнали самі ж американці. Тепер ця проблема має вирішитися - Вашингтон уже почав процес передачі Україні зброї та іншоїх допомоги на 61 мільярд доларів США - саме цю суму передбачив Конгрес. Чмут же дивиться на це з холодною головою. Допомоги і справді вистачить на 2024 рік.

Інсайд від Чмута

А ось ця інформація від Чмута можна сміливо назвати гучним інсайдом. Волонтер назвав суму, яку лише його фонд вклав у “контрнаступ” 2023 року, а також дав йому свою фахову оцінку. Спойлер, ви зрозумієте, наскільки подібні операції вкрай важкі і чому про новий наступ в найближчому майбутньому навряд чи йдеться.

Наразі, за словами військових, від Харкова до Херсона складно знайти подай одне тихе місце. Ворог інтенсивно атакує і б’є всім, що має на всій 1000 кілометровій лінії зіткнення, як і ЗСУ. Але головним напрямком залишається Донеччина: Часів Яр та Авдіївський напрямок та Харківщина - Куп’янськ.

Не так давно про спробу прорвати оборону ЗСУ в районі Авдіївки і просунутись до міста Покровськ повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Але це не єдині плани, які виношує Путін. Чи не вперше на повному серйозі забили на сполох в одній з розвідок країн, що також межує з РФ. Польські контррозвідники зафіксували готовність рашистів піти війною на одну з країн Балтії. Про Таллінн, Ригу чи Вільнюс за 3 дні не йдеться.

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Але Путін має інший козир в рукаві, який уже спрацьовував в Молдові на початку 90-х, в Грузії наприкінці двотисячних та в Україні в 2014-му - гібридна війна. Голова польської контррозвідки Ярослав Строжик зробив шокуючу заяву.

Єдине, що зараз зупиняє Путіна від відкриття такого собі другого фронту - це позиція Заходу. Він поки не розуміє, як відреагує на таку його зухвалість НАТО. Нагадаю, що раніше німецьке видання Bild з посиланням на дані однієї з європейських розвідок писало, що імовірним планом Путіна є напад на одну з країн Балтії: Литву, Латвію або Естонію наприкінці 2024 або на початку 2025 року. Саме тоді в США буде самий розпал виборів і, можливо, процес передачі президентських повноважень. За розрахунком Путіна вимушена кволість у прийнятті рішень в США обеззброїть інших союзників НАТО.

Ще у середині січня 2024 року аналітики Інституту вивчення війни помітили, що Путін створює інформаційні умови для майбутньої ескалації у цьому регіоні. Його брехливі посіпаки і пропагандисти все частіше обговорюють мовне питання у колишніх радянських республіках Балтії, все гучніше звинувачує Вільнюс, Таллін та Ригу в уявній русофобії, ворожості до РФ.

І ще один цікавий факт. 3 травня фсб заявила, що затримала чергових “українських диверсантів”, але є одне “але”. За їх словами, тренувались та проходили підготовку диверсанти у Литві. І це далеко не перший подібний випадок. Цілком можна припустити, що так Путін та його силовики прищеплюють рашистам ненависть і до цих сусідів.

Казахстан у небезпеці

Варто було б серйозно напружитися і іншим сусідам Росії. Під прицілом РФ - Казахстан. Варто сказати, що ця країна є союзником Росії в рамках оборонного союзу - такого НАТО на мінімалках” Організації договору про колективну безпеку - ОДКБ. Саме в рамках цієї організації Росія допомогла новій казахстанській еліті на чолі з чинним президентом Касим-Жомарт Такаєвим очолити країну замість її пожиттєвого лідера Нурсултана Назарбаєва і під силою: автоматними чергами, бронетранспортерами і кийками під шумок подавити мітингувальників, які якраз і хотіли зміни влади. Це було в січні 2022 року.

Але від початку повномасштабки Казахстан дещо відсторонився від Путіна і навіть був помічений у допомозі Україні, звісно, через посередництво з США. Раніше видання Kyiv Post повідомило, що США придбали у Казахстану 81 бойовий літак радянських часів з можливістю їхнього потенційного використання в Україні. Такі літаки могли б слугувати джерелом запасних частин або бути стратегічно розгорнутим як приманка на аеродромах. Офіційно в Казахстані цей факт заперечили.

Останнє попередження для Астани

А в РФ це викликало справжній вибух у мізках пропагандистів. Вони почали погрожувати Казахстану і знову заговорили про “ісконно русскій” Північний Казахстан. Але сигнали лунали і раніше. Ось це аудіо ще на початку квітня з’яилось в телеграм-каналі "ВЧК-ОГПУ", який відомий своїми інсайдами з владних кіл в РФ. Про напад на Астану заговорили в Держдумі.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін привітав жителів захоплених територій Донеччини та Луганщини із 10-річчям "утворення республік", а насправді – з десятим роком окупації.

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