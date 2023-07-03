РФ "накачує" Індію своєю нафтою за китайські юані: які причини та наслідки

Зростання платежів у юанях дало поштовх зусиллям Пекіна з інтернаціоналізації своєї валюти, яка витісняє долар.

Нафтопереробні компанії Індії стали сплачувати деякі поставки російської нафти в китайських юанях.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

Санкції Заходу, накладені на Росію після повномасштабного вторгнення в Україну, змінили ситуацію на нафтовому ринку. Наразі основними покупцями російської нафти є Індія та Китай. Причому Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що доставляється морем, навіть незважаючи на те, що країна все ще розглядає різні варіанти розрахунків за нафтові поставки в умовах мінливих санкцій.

РФ і Китай хочуть усунути гегемонію долара

Долар США довгий час був основною світовою нафтовою валютою, зокрема для закупівлі Індією. Але оскільки через санкції стало важко розраховуватися в доларах та євро, у російському експорті вуглеводнів дедалі більшу роль починає відігравати юань.

Китай також перейшов на юані для більшої частини імпорту енергоносіїв із Росії, яка випередила Саудівську Аравію і стала найбільшим постачальником сирої нафти в КНР у I кварталі цього року.

"Деякі нафтопереробні заводи платять в інших валютах, таких як юані, якщо банки не бажають проводити торговельні операції в доларах", — сказав джерело в індійському уряді.

Зростання платежів у юанях дало поштовх зусиллям Пекіна з інтернаціоналізації своєї валюти, оскільки китайські банки пропагують її використання спеціально для торгівлі російською нафтою.

Не юанем єдиним

Джерела видання повідомляють, що індійські нафтопереробники також здійснили деякі недоларові платежі за російську нафту в дирхамах Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

"Передусім перевага надається оплаті в доларах, але нафтопереробники іноді розраховуються іншими валютами, такими як дирхами та юані, коли їх про це просять продавці", — сказало джерело в індійському уряді.

Міністерства нафти та фінансів Індії, які раніше намагалися переконати Росію приймати рупії для розрахунків за нафту, не відповіли на запити журналістів щодо коментарів.

Раніше Індія не хотіла використати юані через політичні розбіжності з КНР

У березні агентство Reuters повідомляло, що Індія попросила банки та трейдерів не використовувати юань для оплати російського імпорту через давні політичні розбіжності з Китаєм. Поки що неясно, чи відображають нещодавні покупки зміну цієї точки зору.

Рекордні закупівлі

Імпорт Індії із Росії виріс у травні до рекордного рівня. Російська нафта займає 40% загального обсягу нафтових поставок до Індії порівняно з 16,5% роком раніше, що призвело до зниження закупівлі країни в Іраку та Саудівській Аравії.

У виданні Bloomberg додають, що постачання російської нафти до Індії б'ють рекорди десять місяців поспіль. Імпорт російської нафти Індією встановив ще один рекорд минулого місяця.

За підсумками червня 2023 року Індія збільшила імпорт нафти з Росії до рекордних 2,2 млн. барелів на добу. При цьому в останній місяць весни цей показник був на рівні 1,96 млн. барелів на добу.

Раніше у виданні Reuters писали, що Китай різко втратив інтерес до російської нафти.

Нагадаємо, що Росія, як і раніше, продає свою нафту і газ на зовнішньому ринку. Але страждає від зниження доходів, адже для того, щоб ці країни купували російську нафту, РФ надає їм величезні знижки.

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