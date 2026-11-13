РФ накрили вибухи: "добрі" дрони атакували одразу кілька областей, почались масштабні пожежі (відео)

Волгоград у вогні

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У ніч проти п’ятниці, 13 листопада, безпілотники атакували Волгоградський нафтопереробний завод (ТОВ ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка). На місці удару спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє російське видання Astra.

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За даними видання, перед цим місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та роботу місцевих сил ППО.

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Раніше губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку безпілотників і повідомив про «локальні загоряння на підприємстві в південній промисловій зоні Волгограда». Водночас він не уточнив, про який саме об’єкт ідеться.

Крім того, Ростов-на-Дону та Ростовська область також зазнали атаки. Внаслідок ударів у регіоні виникли пожежі: у самому Ростові зайнялося виробниче приміщення, а в Аксайському районі — складська будівля площею 1500 квадратних метрів.

Атаку підтвердив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. За його словами, у Ростові пошкоджено виробниче приміщення у Совєцькому районі. Там стався спалах на площі близько 20 квадратних метрів.

Що відомо про Волгоградський НПЗ

Волгоградський НПЗ (ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка») вважається одним із найбільших підприємств нафтопереробної промисловості Росії. Завод входить до складу нафтового гіганта «Лукойл».

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Згідно з даними з відкритих джерел, Волгоградський НПЗ має потужності перероблення близько 14-15,7 мільйонна тон нафти на рік. Цей обсяг складає близько 5% від потужностей усіх російських нафтопереробних заводів.

Підприємство виробляє бензин, дизельне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, а також відіграє важливу роль для російської економіки і забезпечення потреб армії РФ.

Нагадаємо, українські військові втретє завдали удару по Омському нафтопереробному заводу в Росії. Щоб досягти цілей, безпілотники Сил спеціальних операцій подолали майже 3000 кілометрів.

Підприємство є найбільшим НПЗ Росії та належить до структури «Газпром нефти». Щороку там переробляють понад 21 мільйон тонн нафти. Завод випускає бензин, дизельне й авіаційне пальне, а також нафтохімічну продукцію.

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Дата публікації 07:28, 13.11.26 Кількість переглядів 2 У РФ горить один із найбільших нафтопереробних заводів – відео

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