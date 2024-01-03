РФ намагається приховати випадки масового дезертирства в армії – ЦНС

Так, у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії рекордна кількість російських солдатів потрапили під суд. Йдеться про втечу зі служби та невиконання наказів командування.

Про це пише ЦНС.

Як зазначається, за 2023 рік більш ніж 5 тисяч судових справ стосувались самовільного залишення військових частин після початку мобілізації у вересні 2022 року.

"Велика кількість вироків стосувалась дезертирства, а також невиконання наказів вищого командування. Відповідна ситуація приховується на всіх рівнях влади у РФ, оскільки такі випадки є масовими й стосуються РОВ на ТОТ сходу і півдня України", – зазначають у Центрі.

Раніше у так званому російському загоні "Шторм-Z" бойовики грабують власні підрозділи та зникають у "невідомому напрямку".

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