РФ намагається відкрити другий фронт в Європі: екскомандир роти батальйону "Айдар" повідомив подробиці

Росія намагається відкрити другий фронт на Балканах. Там одразу роздмухують два конфлікти.

Про це повідомив колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий під час телемарафону.

"Що стосується Балкан, Росія намагається там фактично відкрити другий фронт. Росії зараз дуже потрібна війна на Балканах, хай навіть і низької інтенсивності, але аби тільки Європа відволіклась туди. А Балкани все ж таки ближче до багатьох європейських країн суто географічно, аніж Україна. Там одразу роздмухують два конфлікти. Між Сербією та не до кінця визнаним Косовом. І між Сербією та абсолютно визнаною вже, з міжнародними кордонами і так далі, Боснією і Герцоговиною, яку намагаються знову розколоти", — зазначив експерт.

Віни додав, що для України — це дуже повчальний приклад.

"Ми не погоджувались на те, щоб прийняти "ДНР"/"ЛНР" в якості автономних республік. От Боснія колись погодилась саме на такий варіант. І от зараз ця сербська автономія, їхній аналог "ДНР"/"ЛНР", фактично оголошує нову незалежність, збирається ледь не створювати власну армію і фактично провокує там збройний конфлікт. Будемо дуже сподіватися, що до цього не дійде. Що Захід зуміє жорсткими економічними важелями поставити їх там всіх на місця. Але до кінця я б не виключав, що цілком другий фронт може відкритися", — пояснив Євген Дикий.

Нагадаємо, раніше екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий попереджав про небезпеку чеченського сценарію для України. Він пояснював, що відбудеться, якщо ЗСУ до зими не вийдуть до Азовського моря.

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