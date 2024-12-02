"РФ намагається застосувати весь наявний досвід": військовий про бої та втрати на Курщині

Боротьба триває за кожен метр

Курський напрямок зараз дуже активний та насичений боями. Здебільшого працює піхота, але бувають випадки прямих контактних боїв важкої техніки.

Про це пише командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.

"Ворог намагається застосувати весь наявний досвід проти нашої армії, найкраще їм вдається класичне лобове виснаження", - зазначає Бунятов.

Він констатував: втрати з обох сторін присутні щоденно. Лінія ЛБЗ зараз чітка і немає видимих прогалин, як це було на початку операції.

Раніше ми писали про те, що на Курщині противник активніше використовує дрони на оптоволоконному управлінні, при цьому не приділяючи великої уваги втратам звичайних FPV-дронів.

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