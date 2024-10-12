РФ напала із погрозами на іншу країну: залякує "неминучими адекватними контрзаходами"

Росія погрожує Токіо "неминучими адекватними контрзаходами" через те, що Японія та США запланували спільні військові навчання наприкінці жовтня.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ РФ.

"11 жовтня посольству Японії в Росії було заявлено рішучий протест у зв'язку з оголошеними планами Токіо щодо проведення наприкінці жовтня-початку листопада спільних зі США військових навчань на території Японії, зокрема й районів Хоккайдо, які перебувають у безпосередній близькості від кордонів Російської Федерації", - йдеться у заяві МЗС.

Там додали, що "японській стороні було вказано на категоричну неприйнятність подібної практики, масштаби якої з кожним роком розширюються, зокрема через залучення до маневрів нерегіональних держав-членів НАТО".

У російському МЗС заявили, що посла Японії в РФ попередили "про неминучі адекватні контрзаходи".

"Посольству Японії винесено попередження про неминучі адекватні контрзаходи зі зміцнення обороноздатності та захисту суверенітету Російської Федерації, а також про недоречність будь-яких спроб японської сторони висловлювати свою "заклопотаність" з приводу наших відповідних дій", - заявили невдоволено у зовнішньо-дипломатичному відомстві.

Нагадаємо, раніше посол України в Японії Сергій Корсунський попередив про нову війну у світі.

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