РФ не рада перемозі Трампа: що Кремлю не вдалося досягти на виборах в США

На думку Портникова, сьогодні – дуже поганий день для Кремля.
Кремль не радий перемозі Дональда Трампа на виборах у США, адже ставив не на кандидата, а на хаос, який, за планами Москви, мав він влаштувати у разі своєї поразки.
Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников, передає "Радіо Свобода".
"Сьогодні – дуже поганий день для Кремля. Тому що Кремль весь час розраховував не на перемогу когось із кандидатів, а на хаос, який має відбутися внаслідок передвиборчої кампанії і підрахунку голосів. І вся російська пропаганда говорила, що буде хаос. А хаоса не сталося. Адже ні в кого немає сумніву, хто переможе. Зокрема, в Америці", – зазначив журналіст.
За словами Портникова, росіяни мріють, що їм вдасться розколоти і знищити американське суспільство. Але це все невиправдано. Хаотизація політичного життя в США, на що сподівалися в Москві, Пекіні, Тегерані, не відбулася, підсумував він.
Нагадаємо, що Дональд Трамп, швидше за все, стане 47-м президентом США. Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, він отримав 279 голосів виборців, з 270 необхідних для перемоги в Білому домі вдруге.
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