"РФ не уявляє, що почала власним терором": в ОПУ прокоментувати влучання України по російській території

Росія не уявляє, що вона почала власним терором. Удари по території агресора триватимуть.

Про це сказав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Наші удари ставатимуть ще потужнішими. Росія поки не уявляє, що вона почала власним терором. Цілей вистачить", – наголосив Єрмак.

Раніше йшлося про те, що сьогодні вночі безпілотники СБУ завітали на аеродром "Морозовськ" в Ростовській області. Там розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами.ї.

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