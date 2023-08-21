РФ не зможе замінити знищений Ту-22М3: Z-патріоти б'ють на сполох через атаку на аеродром "Сольці"

Безпілотник, який атакував російський аеродром "Сольці", запускався із території РФ.
Атака на аеродром Сольці внаслідок якої пошкоджено два безпілотники, спровокувала справжню істерику через російських "воєнкорів".
Про це пишуть пропагандистські телеграм-канали.
Зокрема, пропагандисти б'ють на сполох, мовляв, Росія більше не зможе замінити знищений бомбардувальник Ту-22М3 через проблеми у виробництві.
"Ми втратили літак, який більше не зможемо побудувати через технічний регрес", - пишуть пропагандисти.
Водночас Павло Кащук, який має досвід роботи з безпілотною авіацією, вважає, що безпілотник, який атакував російський аеродром "Сольці", запускався із території РФ.
У Мережу виклали фото загоряння бомбардувальника Ту-22М3 внаслідок атаки по війському аеродрому "Сольці" у Новгородській області РФ.