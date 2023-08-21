РФ не зможе замінити знищений Ту-22М3: Z-патріоти б'ють на сполох через атаку на аеродром "Сольці"

Атака на аеродром Сольці внаслідок якої пошкоджено два безпілотники, спровокувала справжню істерику через російських "воєнкорів".

Про це пишуть пропагандистські телеграм-канали.

Зокрема, пропагандисти б'ють на сполох, мовляв, Росія більше не зможе замінити знищений бомбардувальник Ту-22М3 через проблеми у виробництві.

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"Ми втратили літак, який більше не зможемо побудувати через технічний регрес", - пишуть пропагандисти.

Водночас Павло Кащук, який має досвід роботи з безпілотною авіацією, вважає, що безпілотник, який атакував російський аеродром "Сольці", запускався із території РФ.

У Мережу виклали фото загоряння бомбардувальника Ту-22М3 внаслідок атаки по війському аеродрому "Сольці" у Новгородській області РФ.

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