Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ не зможе замінити знищений Ту-22М3: Z-патріоти б'ють на сполох через атаку на аеродром "Сольці"

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
1003
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
РФ не зможе замінити знищений Ту-22М3: Z-патріоти б'ють на сполох через атаку на аеродром "Сольці"

Удар БПЛА по аеродрому в Новгородській області РФ Фото: Сирена

Безпілотник, який атакував російський аеродром "Сольці", запускався із території РФ.

Атака на аеродром Сольці внаслідок якої пошкоджено два безпілотники, спровокувала справжню істерику через російських "воєнкорів".

Про це пишуть пропагандистські телеграм-канали.

Зокрема, пропагандисти б'ють на сполох, мовляв, Росія більше не зможе замінити знищений бомбардувальник Ту-22М3 через проблеми у виробництві.

"Ми втратили літак, який більше не зможемо побудувати через технічний регрес", - пишуть пропагандисти.

Водночас Павло Кащук, який має досвід роботи з безпілотною авіацією, вважає, що безпілотник, який атакував російський аеродром "Сольці", запускався із території РФ.

У Мережу виклали фото загоряння бомбардувальника Ту-22М3 внаслідок атаки по війському аеродрому "Сольці" у Новгородській області РФ. 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1003
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація