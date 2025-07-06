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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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РФ обігнала НАТО у виробництві зброї — тривожна заява генсека Альянсу

Країни НАТО вже зараз повинні готуватися до можливої агресії з боку РФ та збільшувати витрати на оборону, вважає Рютте.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Марк Рютте

Марк Рютте / © Associated Press

Росія відновлює свою військову машину з небаченою швидкістю. Наразі вона випереджає НАТО в темпах виробництва зброї в кілька разів, залучаючи Китай, Іран і КНДР.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю The New York Times.

Він наголосив, що така перевага Москви у військовому виробництві становить реальну загрозу для всієї євроатлантичної безпеки.

«Перед нами — величезний геополітичний виклик. І це, перш за все, Росія, яка перебудовується з темпами та швидкістю, які не мають аналогів в новітній історії», — зазначив Рютте.

З його слів, Кремль не діє наодинці: до постачання і підтримки агресії проти України активно долучаються північнокорейці, китайці, іранці.

Раніше повідомлялося, що РФ отримала перевагу у війні дронів в Україні завдяки великим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розташованим далеко від лінії фронту. Особливо, допомозі з боку Китаю.

Своєю чергою, Пекін неодноразово заперечував постачання дронів або компонентів зброї до РФ.

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