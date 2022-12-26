РФ оголосила в розшук журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозева

Відомий у Європі та світі журналіст, очевидно, є небезпечним для Кремля.

Російське МВС оголосило у розшук журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозєва.

Про це інформує російське видання "Медиазона" з посиланням на базу розшуку.

Зазначається, що Грозєва розшукують за статтею кримінального кодексу РФ. Якою саме, невідомо.

Фото: МедиаЗона

Хто такий Христо Грозєв

Грозєв – болгарський медіаексперт, журналіст-розслідувач видання Bellingcat, один з основних авторів розслідування про участь ФСБ в отруєнні Олексія Навального.

У липні цього року ФСБ звинуватила Грозєва у допомозі українській розвідці, яка, за версією відомства, планувала викрасти російський військовий літак. Проте про відкриття кримінальної справи тоді не повідомлялося.

Також Bellingcat розслідувала так звану "справу вагнерівців" 2021 року.

Крім того, це видання активно висвітлює російсько-українську війну, особливо що стосується планів РФ та настроїв у Кремлі.

Так, за інформацією Bellingcat, у вересні Путін наказав олігархам та держустановам створювати ПВК для "нового етапу" війни.

Читайте також: