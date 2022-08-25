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РФ передала Азербайджану контроль над коридором, який з'єднує Вірменію та невизнаний Карабах

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РФ передала Азербайджану контроль над коридором, який з'єднує Вірменію та невизнаний Карабах

Фото: Associated Press

Росія передала Азербайджану контроль над коридором, який сполучає Вірменію та невизнаний Карабах.

Так звані "російські миротворці" уже почали демонтовувати блокпости вздовж так званого Лачинського коридору. 

Про це повідомляє азербайджанське агентство АРА.

Росіяни забирають свої блокпости, які були встановлені на в'їзді до Лачинського коридору та вздовж дороги з боку Губадлинського району. В Азербайджані повідомили, що цей шлях стане вільним вже наступного тижня. 

Росіяни ж продовжать службу на новому коридорі, прокладеному Азербайджаном відповідно до угоди з Вірменією після шеститижневої війни 2020 року.

Нагадаємо, Азербайджан розбомбив військову частину та взяв під контроль висоти у Нагірному Карабаху

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1001
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