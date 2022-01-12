РФ перекидає до кордонів України і анексованого Криму війська з Сибіру та Далекого Сходу - CIT

Зокрема, йдеться про "Гради", танки і бронемашини.
Російські військові перекидають живу силу та техніки з Сибіру та Далекого Сходу до анексованого Криму Криму, а також до регіонів, що межують з Україною.
Про це 12 січня повідомила розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) у Telegram-каналі.
Аналітики зазначають, що виявили в соцмережах "безліч відео, де військова техніка відображена на автошляхах, у процесі навантаження на залізничні платформи та на ешелонах, що рухаються на захід. Розслідувачі встановили, що більшість записів у Мережі зроблено у Східному Сибіру та на Далекому Сході - Бурятії та Приморському краї.
Зазначається, що протягом кількох останніх днів кільіксть відео з перекиданням військової техніки на захід РФ зросло. Йдеться про військові вантажівки, автозаправники, танки, бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган". Ймовірно, військові також перевозять зенітний ракетний комплекс "Тор" або зенітну самохідну установку "Шилка".
У CIT зазначають, що в пасажирських та товарних вагонах є особовий склад військовослужбовців. Втім, встановити кількість військових поки не вдалося
У розслідуванні наголошують, що військова техніка вирушала з Улан-Уде, Борзі, Білогірська та Уссурійська. Фахівці припускають: вона належить зʼєднанням чотирьох армій Східного військового округу Росії.
Нагадаємо, американські ЗМІ опублікували карту, на якій показали розташування військ держави-агресора Росії вздовж кордону з Україною. Карту складено на основі даних від українських та західних чиновників, а також незалежних військових аналітиків та супутникових знімків.
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