РФ перекине свою авіацію з Сирії на війну проти України: попередження експерта

Експерт переконаний, що РФ втратить дві свої військові бази на території Сирії.

Росіяни перекинуть свої літаки і вертольоти з Сирії на український фронт. Більшість авіації – це винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Таку думку військовий експерт Михайло Жирохов висловив у ефірі Radio NV.

За словами експерта, події в Сирії "грають у мінус" для України, адже росіяни перекинуть звідти свою авіацію на український фронт.

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"Росіяни перекидують або перекинуть найближчим часом ті літаки і вертольоти, які у них були в Сирії. Вони перекинуть їх на український фронт. Це очевидні речі. Це будуть підготовлені екіпажі. Це буде підготовлений технічний склад. І на жаль, більша частина – це Су-34, носії КАБів", – розповів Жирохов.

Щодо російського флоту, то експерт вважає, що Туреччина не пропустить кораблі РФ через Босфорську протоку. Також наразі невідомо, чи зможуть кораблі пройти в районі Гібралтару.

"Але у будь-якому випадку, якщо вони пропустять, то кораблі підуть вже на північний флот. Тобто, вони безпосередньо на події на нашому фронті ніяким чином не будуть впливати. А от літаки та вертольоти, це, на жаль, неприємна історія", – пояснив Жирохов.

Він також висловив переконання, що Росія втратить свої дві військові бази на території Сирії. Водночас тамтешні повстанці не штурмуватимуть ці російські бази, адже це не вигідно президенту Туреччини Реджепу Ердогану.

"Наскільки я знаю, є внутрішній документ або внутрішній наказ – не чіпати росіян, не чіпати дипломатичні посольства в Дамаску. І тому зараз увесь гнів сирійського народу спрямований виключно проти Асада", – сказав експерт.

Нагадаємо, керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що Росія може свої війська з Сирії перекинути до України, але це не матиме серйозного впливу на ситуацію на фронті.

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