РФ перекинула 80% військ і техніки з-під кордону Фінляндії до України – ЗМІ (фото)

На опублікованих супутникових знімках видно, що військові бази РФ біля фінського кордону практично порожні.

Майже всі російські війська (80%), які розміщувалися під кордоном з Фінляндією, зараз перебувають в Україні.

Про це повідомляє видання Yle з посиланням на джерело у фінській розвідці.

У статті зазначається, що Росія погрожує країнам НАТО Третьою світовою війною, однак, схоже, не готується до неї.

Повідомляється, що російські гарнізони сухопутних військ та військові бази поблизу кордону з Фінляндією на сьогодні майже порожні, хоча Москва стверджувала, що посилює свої сили.

"В середньому 80% техніки й солдатів перекинули на війну проти України", – сказало в коментарі виданню анонімний високопосадовець із фінської розвідки.

У публікації також вказано, що Росія забирає техніку та військових зі своїх баз не лише під фінськими кордонами, а й по всій власній території.

"Тільки в Підмосков'ї агресивна війна в Україні не завдала шкоди військовим та озброєнню", – зазначають автори статті.

Так, в одних гарнізонах РФ залишилося більше п’ятої частини військових, в інших – менше. Кількість солдатів також змінюється залежно від сезону і проведення навчань

"Іноді з’являються нові навчальні групи, тобто кількість особового складу змінюється залежно від навчальної ситуації. Обладнання також приходить і йде", – повідомило джерело.

Читайте провідні новини дня:

Водночас на російських базах залишилися лише тренери строковиків, а всіх контрактників відправили воювати проти України.

На опублікованих у матеріалі супутникових знімках видно, що військові бази російських сухопутних військ біля фінського кордону практично порожні.

Повідомляється, що РФ свою новішу техніку вже вивезла на війну проти України, а стару техніку відремонтувала і повернула у стрій. Джерело в розвідці уточнило, що за фінськими мірками, це досить погана техніка, "але за російськими мірками може бути ще придатна".

Спорожніла російська військова база під кордоном з Фінляндією / Супутниковий знімок: Yle

Спорожніла російська військова база під кордоном з Фінляндією / Супутниковий знімок: Yle

Спорожніла російська військова база під кордоном з Фінляндією / Супутниковий знімок: Yle

Спорожніла російська військова база під кордоном з Фінляндією / Супутниковий знімок: Yle

До слова, аналітики DeepState і бійці Третьої окремої штурмової бригади заявили про загрозу наступу російських війські на Борову Харківської області. У ЗСУ прокоментували цю інформацію.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.