РФ перекинула 80% військ і техніки з-під кордону Фінляндії до України – ЗМІ (фото)

На опублікованих супутникових знімках видно, що військові бази РФ біля фінського кордону практично порожні.
Майже всі російські війська (80%), які розміщувалися під кордоном з Фінляндією, зараз перебувають в Україні.
Про це повідомляє видання Yle з посиланням на джерело у фінській розвідці.
У статті зазначається, що Росія погрожує країнам НАТО Третьою світовою війною, однак, схоже, не готується до неї.
Повідомляється, що російські гарнізони сухопутних військ та військові бази поблизу кордону з Фінляндією на сьогодні майже порожні, хоча Москва стверджувала, що посилює свої сили.
"В середньому 80% техніки й солдатів перекинули на війну проти України", – сказало в коментарі виданню анонімний високопосадовець із фінської розвідки.
У публікації також вказано, що Росія забирає техніку та військових зі своїх баз не лише під фінськими кордонами, а й по всій власній території.
"Тільки в Підмосков'ї агресивна війна в Україні не завдала шкоди військовим та озброєнню", – зазначають автори статті.
Так, в одних гарнізонах РФ залишилося більше п’ятої частини військових, в інших – менше. Кількість солдатів також змінюється залежно від сезону і проведення навчань
"Іноді з’являються нові навчальні групи, тобто кількість особового складу змінюється залежно від навчальної ситуації. Обладнання також приходить і йде", – повідомило джерело.
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Водночас на російських базах залишилися лише тренери строковиків, а всіх контрактників відправили воювати проти України.
На опублікованих у матеріалі супутникових знімках видно, що військові бази російських сухопутних військ біля фінського кордону практично порожні.
Повідомляється, що РФ свою новішу техніку вже вивезла на війну проти України, а стару техніку відремонтувала і повернула у стрій. Джерело в розвідці уточнило, що за фінськими мірками, це досить погана техніка, "але за російськими мірками може бути ще придатна".
До слова, аналітики DeepState і бійці Третьої окремої штурмової бригади заявили про загрозу наступу російських війські на Борову Харківської області. У ЗСУ прокоментували цю інформацію.
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