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РФ перекрила Донсько-Азовський канал через атаки безпілотників — Reuters

Фінансові та воєнні морські спроможності окупантів заблоковані в акваторії нашого моря.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ перекрила Донсько-Азовський канал через атаки безпілотників — Reuters

© Associated Press

Росія тимчасово зупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал, який з’єднує річку Дон з Азовським морем. Також припинили прийом заявок на проходження через Керченську протоку, яка з’єднує Азовське та Чорне моря.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела в галузі експорту зерна.

Рішення ухвалили після української атаки 10 липня на 13 російських суден в Азовському морі, серед яких були 10 танкерів.

Одне з джерел повідомило, що російські прикордонники поінформували судноплавні компанії про припинення приймання всіх заявок на прохід через Керченську протоку від 18:10 за місцевим часом. У повідомленні не зазначили, коли обмеження скасують.

Ринкові аналітики зазначають, що через Азовське море проходить до чверті російського експорту пшениці. Уздовж моря розташовані Ростовський і Краснодарський регіони, які є провідними виробниками зерна в Росії. На Керченській протоці також розташований другий за величиною російський порт у Чорноморському регіоні.

На тлі повідомлень про можливе закриття судноплавства через Азовське море ціни на пшеницю на Euronext 10 липня зросли на 4% і досягли найвищого рівня за шість тижнів.

Раніше повідомлялося, що уражено 35 танкерів, сухогрузів та спецплавзасобів РФ. Найрезультативнішою стала ніч проти 9 липня. Тоді безпілотники СБС поцілили у 12 танкерів, один суховантаж та один буксир. Загалом у період від 6 до 9 липня ударами українських дронів було уражено 25 танкерів, 6 суховантажів, один пором та один буксир.

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