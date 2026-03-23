РФ хоче використати Інтерпол для переслідування українки / © Associated Press

Росія намагається домогтися оголошення в міжнародний розшук української активістки та медіаекспертки Ірини Земляної, яку раніше заочно засудив московський суд за нібито напад на російського посла у Варшаві 2022 року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.

Йдеться про події у Польщі, коли під час акції протесту на російського посла Сергія Андрєєва вилили буряковий сік. У РФ цей інцидент кваліфікували як «напад».

Акція у Варшаві і посол Росії

Російський суд, вирок та позиція активістки

У Москві заочно засудили Земляну до 13 років ув’язнення, звинувативши її не лише в «нападі» на дипломата, а й у поширенні так званих «фейків» про російську армію.

«Московський суд влаштовує розправу над українською журналісткою і медіаексперткою Ірина Земляна за те, що вона влаштувала акцію протесту перед російським послом Андрєєвим», — пише нардеп.

Сама активістка заявляє, що справа є повністю сфабрикованою і не має нічого спільного з правосуддям. Вона наголошує, що її невинуватість підтверджується матеріалами відео та фото, а польські правоохоронці не висунули до неї претензій.

РФ хоче оголошення в міжнародний розшук української активістки та медіаекспертки Ірини Земляної

Спроба використати Інтерпол

За словами Юрчишина, тепер Росія намагається через Інтерпол домогтися оголошення Земляної в міжнародний розшук.

Українська сторона вже відреагувала: Національна поліція, яка представляє Україну в «Інтерполі», взяла ситуацію під контроль.

Правоохоронці нагадують про статтю 3 Статуту організації, яка забороняє використання механізмів Інтерполу для переслідування у справах політичного характеру.

В Україні наголошують, що подібні дії РФ є елементом тиску на журналістів та активістів і частиною ширшої інформаційної та політичної кампанії.

Наразі українські органи працюють над тим, щоб не допустити використання міжнародних інструментів для переслідування громадян України.

«Звернувся до Національна поліція України як нашого представника в Інтерполі. Є реакція: наші правоохоронці зобов’язалися проконтролювати це питання, щоб не дати можливості переслідувати українську журналістку», — написав Юрчишин.

Дата публікації 23:30, 16.05.22

Нагадаємо, 2022 року у Польщі послу РФ довелося «віддуватися» за політику своєї країни і дії свого керівництва.

Водночас активістка Ірина Земляна, була змушена покинути польську столицю через тиск росіян. Про те, що їй довелося виїхати у супроводі охорони, вона повідомляла раніше.

Жінка розповіла, що її особисті дані, номери телефонів та сторінки у соціальних мережах російські телеграм-канали оприлюднили за лічені години після акції.