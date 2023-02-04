РФ після війни з Україною може втратити великі території: Піонтковський розкрив подробиці

Росія після поразки у війні з Україною може втратити великі території у Сибіру та Далекому Сході, які раніше належали Китаю.

Таку думку висловив в ефірі каналу "Freeдом" російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський.

Як зазначив експерт, президент РФ Володимир Путін перед початком повномасштабного вторгнення в Україну був упевнений у підтримці китайського лідера Сі Цзіньпіна.

"Я думаю, що Сі його заохотив, тому що у Сі була безпрограшна гра. Уявіть, що здійснився цей сценарій, впав Київ. Після цього Америка перестала б бути поважною світовою державою. Через півроку після колосальної репутаційної катастрофи в Афганістані, за їхньої безпорадної відсутності спротиву, підкорюється Україна. Якби це було так, то зараз Тайвань був би вже у складі Китаю, ніхто б уже не чинив опір. А якщо програє Путін, для Сі це дуже вигідний варіант, Росія стає вже не молодшим партнером, а повністю залежним васалом Китаю, і Китай повертає свою "історичну гавань" – споконвічно китайські землі між Владивостоком та озером Байкал, відтяті несправедливими царськими договорами 19-го століття", – пояснив Піонтковський.

За його словами, Сі Цзіньпін "отримував у результаті війни один із двох величезних призів — або Тайвань, або Сибір".

"Йому залишилося за заповітом великого Сунь-Цзи сісти в крісло на березі річки і чекати, труп якого ворога пропливе перед ним першим. Зараз пливе труп Путіна", — додав політолог.

Раніше російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що розпад РФ уже почався, далі відбуватиметься все за інерцією.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що першим процес відокремлення від РФ може розпочатися в Татарстані, який ще в 90-х роках підтримував незалежність та вихід зі складу Росії.

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прогнозує, що на території нинішньої Росії може утворитися 3-5 нових держав.

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