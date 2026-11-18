Кремль. / © Associated Press

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Російські спецслужби готували диверсію на території Польщі поблизу кордону з Калінінградською областю РФ. За задумом Москви, відповідальність за провокацію мали покласти на Україну.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita з посиланням на високопосадовців, обізнаних із перебігом превентивної операції.

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Спецслужби Польщі отримали попередження про плани Росії від розвідувальних служб країн-партнерів. Водночас на підготовку диверсії вказували й аналітики польської розвідки. За даними журналістів, підготовку диверсії планували наприкінці жовтня — на початку листопада. Польські силові структури протягом останніх двох тижнів проводили заходи, щоб запобігти можливій провокації.

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«Ми мали інформацію про конкретні об’єкти, які планували атакувати. Росіяни розраховували на велику кількість жертв», — розповів один зі співрозмовників видання.

За його словами, провокація мала нагадувати так званий Гляйвіцький інцидент — операцію під чужим прапором, яку нацистська Німеччина здійснила 31 серпня 1939-го. Того дня напад на радіостанцію інсценували, щоб звинуватити в ньому Польщу та створити привід для початку Другої світової війни.

«Тих, хто перетнув би кордон, найімовірніше, застрелили б або підкинули їм докази нібито українського походження. Метою було припинити допомогу Україні», — пояснив співрозмовник.

Польські спецслужби почали діяти після того, як з російського боку кордону помітили офіцерів, які координують подібні диверсійні операції. За інформацією видання, до них причетні співробітники російської військової розвідки.

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Наприкінці жовтня Польща посилила безпеку в прикордонному регіоні. До місцевих відділків поліції направили правоохоронців з інших регіонів, збільшили кількість прикордонників і співробітників Агентства внутрішньої безпеки. Крім того, у Вармінсько-Мазурському воєводстві організували навчання сил спеціального призначення та Сил територіальної оборони.

«Йшлося не лише про стримування, а про готовність до превентивних дій», — каже співрозмовник, обізнаний із деталями операції.

Журналісти також запитали міністра-координатора польських спецслужб Томаша Семоняка, чи планувала Росія влаштувати теракт на об’єкті, де могло перебувати багато людей.

«Я не знаю відповіді на це запитання. Про це потрібно було б запитати самих росіян, а вони зазвичай не зізнаються у підготовці таких дій. Навіть якщо ми маємо відповідну інформацію, то не розголошуємо її», — відповів посадовець.

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З його слів, «якщо ми вжили певних заходів, то тому, що визнали загрозу реальною». Міністр каже, що усі вжиті кроки «були адекватними».

Наявні підстави свідчили про реальність небезпеки», — підсумував Семоняк.

Нагадаємо, сусідня Польща посилила охорону кордону з Росією через попередження розвідки про можливі диверсії та активізацію російських підривних операцій у Європі. Серед потенційних загроз розглядають навіть спроби збройного прориву через державний кордон.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про «підозрілу активність» на кордоні з Росією в ніч проти 3 листопада. Інцидент стався поблизу міста Сємпополь у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Водночас порушення польського кордону не було. Помічені особи відійшли вглиб Кенігсберзької області.

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