РФ планує кібератаку на Британію: мільйони людей можуть залишитися без світла – Telegraph

Минулого року російські військові та кіберзлочинці значно активізували атаки, поширивши їх на кількох членів і партнерів НАТО.

Росія готується до серії масштабних кібератак на Велику Британію, які можуть "залишити мільйони людей без електроенергії".

Як повідомляє The Telegraph, про це під час конференції НАТО 25 листопада попередить міністр Кабінету Міністрів Великої Британії Пет Мак-Фадден.

"Росія надзвичайно агресивна і безрозсудна в кіберпросторі та хоче отримати стратегічну перевагу й принизити держави, які підтримують Україну", — заявить Мак-Фадден у зверненні.

За словами видання, президент Росії Володимир Путін планує завдати Великій Британії "дестабілізаційного і виснажливого" електронного удару. Мак-Фадден також заявить про "неминучу загрозу" російської кібератаки на ключову інфраструктуру й підприємства країни, яка може спричинити відключення електромереж і завдати серйозної шкоди економіці.

За даними The Telegraph, міністр наголосить, що минулого року російські військові та кіберзлочинці значно активізували атаки, поширивши їх на кількох членів і партнерів НАТО. У Британії під прицілом російських хакерів опинилися медіа, телекомунікації, політичні й демократичні інститути, а також енергетична інфраструктура.

Нагадаємо, раніше фінська державна компанія Cinia, яка спеціалізується на будівництві волоконно-оптичних мереж, повідомила про пошкодження свого підводного кабелю C-Lion1, що з'єднує Фінляндію та Німеччину через Балтійське море.