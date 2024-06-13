РФ планує втрутитися у вибори президента США за допомогою штучного інтелекту – Bloomberg

В американській розвідці назвали Росію найсерйознішою загрозою в цьому виборчому циклі.

Росія та інші противники США прагнуть вплинути на президентські вибори 2024 року за допомогою найнятих комерційних фірм і використання генеративного штучного інтелекту.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на американських чиновників.

Росія – найсерйозніша загроза в цьому виборчому циклі, заявили представники Офісу директора національної розвідки США на умовах анонімності.

Також читайте Перемога ультраправих в ЄС загрожує підтримці України – The Hill

За словами американських посадовців, Москва може розглядати президентські вибори у США як можливість досягти своїх ширших цілей – скоротити підтримку військових зусиль України, підірвати довіру до демократичних інститутів і загалом підірвати довіру до Сполучених Штатів.

Розвідувальна спільнота очікує, що Росія скористається соціальними розбратами у США, включно з протестами в університетському містечку на підтримку палестинців у війні в Газі.

Також повідомляється, що Іран планує діяти як агент хаосу на виборах 2024 року, сіючи внутрішні чвари та навіть пропагуючи насильство. Водночас Китай, за словами офіційних осіб, дотримується обережнішого підходу та усвідомлює потенційний удар, який може супроводжувати втручання у вибори.

Читайте провідні новини дня:

Центр зовнішнього шкідливого впливу ODNI намагатиметься протистояти цим загрозам за допомогою аналізу медіа. За словами посадовців, ця програма повинна встановити, чи медіа створюються синтетично, чи маніпулюють іноземні агенти за допомогою комбінації комерційно доступних і власних інструментів розвідувальної спільноти.

Центр також контролює зусилля розвідувальної спільноти щодо сповіщення цілей про іноземне втручання, а також сповіщення громадськості про нові загрози.

Видання зазначило, що в жовтні 2020 року Офісу директора національної розвідки попередив, що і Іран, і Росія отримали інформацію про реєстрацію виборців у США, намагаючись втрутитися у вибори. Посадовці звинуватили іранців у тому, що вони видавали себе за ультраправу групу "Горді хлопці", щоб надсилати залякувальні електронні листи виборцям.

Нагадаємо, в лютому 2024 року координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що американська адміністрація застерегла президента Росії Володимира Путіна від втручання у президентські вибори у США, зокрема й шляхом особистих заяв.

Читайте також: