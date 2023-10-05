РФ планує замінувати "гуманітарний коридор" у Чорному морі - західна розвідка

У такий спосіб Росія прагне "тиснути на українську економіку".

Росія може використовувати морські міни, які розмістила на підходах до українських портів, для ураження цивільних суден в Чорному морі.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

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"Росія намагається націлитися на цивільні судна, що проходять через український "гуманітарний коридор", щоб стримати експорт українського зерна. Це продовжить спроби Росії тиснути на українську економіку. Росія майже напевно хоче уникнути відкритого затоплення цивільних суден, натомість фальшиво звинувачує Україну в будь-яких атаках на цивільні судна в Чорному морі", - йдеться у заяві.

У відомстві зауважили, що, розкриваючи плани Росії, Британія "прагне викрити тактику Росії щодо запобігання будь-якому такому інциденту".

"Ми працюємо з Україною та іншими партнерами, щоб досягти заходів для підвищення безпеки судноплавства. Наша порада британському судноплавству не змінилася – рівень морської безпеки Великої Британії для українських портів і вод залишається на найвищому рівні через загрозу з боку Росії", - підкреслили у МЗС.

Там додали, що Британія запровадила засоби розвідки, спостереження та розвідки для моніторингу російської діяльності в Чорному морі.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, як Україні вдалось відновити судноплавство в Чорному морі.

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