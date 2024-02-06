РФ почала нову гібридну війну проти Грузії: президентка Зурабішвілі озвучила загрози

Країна-агресорка РФ розпочала гібридну нову війну проти Грузії. Для цього вона використовує усі інструменти.

Відповідну заяву зробила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, передає "Ехо Кавказу".

Зурабішвілі наголосила, що Грузія постала перед новим викликом 2024 року.

"Росія не змогла зломити Україну, ба більше, вона не змогла підірвати єдність і солідарність Європи і навіть зміцнила її. Незважаючи на невдачу або через неї, Росія почала нову гібридну війну (війну без війни) проти Грузії, для якої вона використовує всі форми і зброю", - зазначила Зурабішвілі.

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РФ продовжує створювати загрозу стратегічній перспективі Чорного моря.

"План Росії щодо перетворення Очамчирського порту на військову базу ставить за мету перенесення протистояння на Чорне море", - додала вона.

РФ посилює анексію

Водночас на лінії окупації тривають постійні залякування, переслідування, викрадення і вбивства місцевих жителів.

Грузія розглядає Абхазію і Південну Осетію як території, які окупувала РФ. Парламент країни вирішив не розглядати проект резолюції, який засуджує плани росіян побудувати базу Чорноморського флоту в окупованій Абхазії.

Такеож президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що країна-агресорка Росія була ворогом її країни протягом століть. Втім, не всі усвідомлюють це навіть зараз.

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