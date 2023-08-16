РФ почала виробляти власні Shahed: британська розвідка оцінила небезпеку для України

Комплектувальні до дронів та самі Shahed Росія в основному доставляє через Каспійське море.

Росія почала розгортати виробництво вітчизняних ударних безпілотників Shahed на основі іранських, але вона залишається залежною від комплектувальних з Тегерана.

Про це повідомляє британська розвідка у середу, 16 серпня.

За даними розвідки, російські сили імпортують системи іранського виробництва від вересня 2022 року.

"Місцеве виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити більш надійне постачання БПЛА. Ефективність цієї зброї була різною, втім, Україна довела ефективність у нейтралізації більшості цих дронів. Росія, ймовірно, прагне вийти на самозабезпечення БПЛА в найближчі місяці", - йдеться у повідомленнію

Додають, що комплектувальні до дронів та самі Shahed Росія в основному доставляє через Каспійське море.

Як повідомляли раніше, РФ змінила тактику застосування "шахедів" для ударів по Україні.

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