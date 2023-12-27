РФ погрожує Японії "серйозними наслідками": до чого тут Україна

Японія заявила, що відправить ракети протиповітряної оборони Patriot до США. В Кремлі впевнені, що ці ракети потім опиняться в Україні.

Росія лякає Японію "погіршенням двосторонніх відносин" через поставки в США ракет для ЗРК Patriot.

Про це повідомляє Reuters.

"Японська сторона втрачає контроль над зброєю, з якою Вашингтон тепер може робити все, що завгодно. Не можна виключати, що за вже випробуваною схемою ракети Patriot опиняться в Україні", – заявила скандальна речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Вона пригрозила, що передавання ракет для систем Patriot матимуть "серйозні наслідки" для російсько-японських відносин.

У виданні нагадали, що відносини між Москвою та Токіо, які й раніше були складними, значно погіршилися після повномасштабного вторгнення РФ до України. Зокрема, Японія приєдналася до своїх західних союзників у запровадженні масштабних економічних санкцій проти РФ.

Минулого тижня Японія заявила, що відправить ракети протиповітряної оборони Patriot до Сполучених Штатів після перегляду своїх правил експорту озброєнь. Це стане першим серйозним переглядом Токіо своїх експортних обмежень за останні дев'ять років. Новий експортний контроль Японії все ще не дозволяє їй постачати зброю до країн, які перебувають у стані війни, але може опосередковано допомогти Україні у її війні з Росією.

Нагадаємо, що Росія та Японія досі ще не уклали мирну угоду про офіційне припинення бойових дій за підсумками Другої світової війни. Між країнами – територіальна суперечка за Курильські острови. Ще до вторгнення РФ в Україну Токіо скаржився на збільшення російської військової дислокації на островах, які Радянський Союз захопив у Японії наприкінці Другої світової війни.

Ще 2021 року Японія заявила про свій суверенітет над Південними Курилами. Токіо вважає окупованими острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групу островів Хабомаї, які Росія вважає своїми.

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