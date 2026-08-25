Росія пригрозила Британії розплатою за технології Storm Shadow для України: чим лякає Москва

Кремль / © unsplash.com

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Росія в істериці і погрожує атакувати британські заводи, які виробляють дрони та компоненти ракет для України, після того, як Лондон погодився поділитися технологіями виробництва далекобійних ракет Storm Shadow.

Про це повідомляє Telegraph.

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Впливовий радник Володимира Путіна, Андрій Федоров, під час виступу на BBC Newsnight заявив, що Москва не «на 100% виключатиме» можливість «напіввійськових дій» проти британських заводів.

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«Можуть бути різні політичні кроки, і я не можу на 100 відсотків виключити, що можуть бути, наприклад, якісь напіввійськові», — сказав грізно він.

Колишній заступник міністра закордонних справ Росії запевняє, що на Путіна чинять тиск, щоб він «вжив певних заходів» проти Британії. Однак у Росії попереджають, що «рано чи пізно може бути не лише усна, а й, можливо, якась видима реакція Росії на Велику Британію».

Радник Путіна прямо не сказав, як Москва атакуватиме, він припустив, що виробник безпілотників або компонентів ракет Storm Shadow може стати мішенню кібератаки з «невідомих джерел».

«На них може бути здійснено напад не з боку Росії, а з… невідомих джерел», — сказав Федоров.

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Росія засудила рішення Британії поділитися розвідувальними даними щодо ракет Storm Shadow із Україною, назвавши це «підливанням масла у вогонь» війни.

Власні українські Storm Shadow — останні новини

Нагадаємо, 24 серпня Велика Британія схвалила запит України на власне виробництво ракет Storm Shadow. До проєкту також долучиться французька промисловість. За словами британського прем’єра, із закликом поділитися технологіями ракет звернувся президент Володимир Зеленський.

За даними ABC, власне виробництво ракет знімає політичні табу та залежність від повільних постачань. Рішення Британії відкрило шлях до точних ударів по військово-логістичних об’єктах у глибокому тилу РФ.

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