- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 328
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ погрожує Україні “зброєю відплати” і "новими проблемами" - деталі
Спікер Держдуми РФ обіцяє українцям «проблеми з наступного тижня».
У Росії спікер Державної думи країни-агресора В’ячеслав Володін пригрозив можливістю застосування проти України так званої «зброї відплати».
Про це Володін написав у Telegram.
Він цинічно звинуватив президента Володимира Зеленського у нібито небажанні виконувати «домовленості Путіна та Трампа» та пригрозив, що українців «вже з наступного тижня» чекають «нові проблеми».
«Наші (російські — Ред.) війська наступають. Депутати Державної Думи наполягають на застосуванні потужнішої зброї — „зброї відплати“. І досягнення цілей „спеціальної військової операції“ (так в Росії називають війну проти України — Ред.)», — написав Володін.
Зауважимо, що раніше закликав до продовження війни «до кінця» маріонетковий глава Чечні Рамзан Кадиров.
Раніше президент Зеленський пояснив, навіщо йому потрібна особиста зустріч з диктатором Путіним.