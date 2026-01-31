ТСН у соціальних мережах

РФ погрожує Україні “зброєю відплати” і "новими проблемами" - деталі

Спікер Держдуми РФ обіцяє українцям «проблеми з наступного тижня».

Путін і Володін

У Росії спікер Державної думи країни-агресора В’ячеслав Володін пригрозив можливістю застосування проти України так званої «зброї відплати».

Про це Володін написав у Telegram.

Він цинічно звинуватив президента Володимира Зеленського у нібито небажанні виконувати «домовленості Путіна та Трампа» та пригрозив, що українців «вже з наступного тижня» чекають «нові проблеми».

«Наші (російські — Ред.) війська наступають. Депутати Державної Думи наполягають на застосуванні потужнішої зброї — „зброї відплати“. І досягнення цілей „спеціальної військової операції“ (так в Росії називають війну проти України — Ред.)», — написав Володін.

Зауважимо, що раніше закликав до продовження війни «до кінця» маріонетковий глава Чечні Рамзан Кадиров.

Раніше президент Зеленський пояснив, навіщо йому потрібна особиста зустріч з диктатором Путіним.

