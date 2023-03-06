РФ поки що боїться купувати у Ірану балістичні ракети: у FT назвали несподівану причину

Тегеран і Москва поки що призупинили переговори через потенційні наслідки такої угоди для обох сторін.

Кремль поки що не наважується купувати у Ірану балістичні ракети далекого радіусу дії через побоювання, що США та країни Заходу передадуть Україні далекобійні ракети ATACMS, здатні завдавати ударів на відстань до 300 кілометрів.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами керівника іранського проекту у міжнародному аналітичному центрі Crisis Group Алі Ваєза, Тегеран та Москва вже розглядали можливість обміну сучасних російських озброєнь на іранські балістичні ракети. Однак переговори зайшли в глухий кут через потенційні наслідки такої угоди для обох сторін.

У той же час західні офіційні особи визнають, що Кремль може змінити свою позицію щодо іранських балістичних ракет через нестачу власних боєприпасів.

"Росіяни у відчайдушному становищі. Їм потрібні ракети", — сказав один із співрозмовників газети.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт підкреслила, США "продовжуватимуть посилати сигнали Ірану про небезпеку матеріальної підтримки Росії".

"Ця ситуація дуже непокоїть усіх нас. Це тема для розмови всередині Альянсу", — заявила Сміт, коментуючи питання про співпрацю Ірану з Росією.

Нагадаємо, що Іран заявив про створення ракети великої дальності, яка може летіти на 1650 км.

Українська розвідка тим часом поки що не зафіксувала факти отримання Росією іранських балістичних ракет, проти яких ППО України безсила.

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