Звичайно, Путін не оминув складні дипломатичні відносини із США та країна ЄС, назвавши їх "кризовими".
У середу, 5 квітня, російський диктатор Володимир Путін вручив у Кремлі вірчі грамоти послам зарубіжних країн. Під час цього він заявив, що Росія не збирається ізолюватися від світу і буде посилювати співпрацю із всіма країнами Африки.
ТСН.ua зібрав головні заяви російського злочинця.
Звичайно, Путін не оминув складні дипломатичні відносини із США та країна ЄС через нібито "геополітичне протистояння Європи з РФ". Він, як завжди, звинуватив Вашингтон у Майдані 2014 року, що нібито призвело до війни в Україні, а Захід у "підтримці київського режиму".
- "Відносини ЄС та Росії сильно деградували, ЄС ініціював геополітичне протистояння з Росією. РФ сподівається, що відносини з ЄС відновлюватимуться.
- Відносини РФ та США переживають глибоку кризу. Підтримка Вашингтоном держперевороту в Києві у 2014 році призвела до деградації відносин між РФ та США. Використання Вашингтоном кольорових революцій та підтримка держперевороту у Києві у 2014 році призвела до сьогоднішнього конфлікту в Україні;
- РФ завжди виступала за те, щоб вибудовувати відносини зі США на принципах рівності та поваги, робитиме так і далі".
Путін, який розв'язав війну в Україні, заявив, що "РФ не має упереджених чи ворожих намірів до будь-яких країн світу". А також, що:
- "Росія відкрита для конструктивного партнерства з усіма країнами без винятку, не збирається ізолюватися;
- РФ активно проводитиме зважену багатовекторну зовнішню політику;
- Путін відзначив особливе становище РФ як самобутньої держави-цивілізації".
Також Путін потішився про поглиблення співпраці між РФ та Зімбабве, а Сирію назвав "надійний партнер і союзник РФ". Окрім того, російський диктатор заявив, що:
- "Росія продовжить допомагати Сирії у відновленні після землетрусів, а також у нормалізації обстановки в цілому;
- РФ має намір поглиблювати співпрацю із Зімбабве, у тому числі розвивати промислову кооперацію;
- Росія продовжить виконувати взяті на себе зобов'язання щодо комплексного розвитку Абхазії".
Нагадаємо, колишній офіцер спецслужб РФ розповів таємниці життя Путіна. Детальніше за цим посиланням.
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