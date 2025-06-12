РФ посилює теорії змови щодо протестів у Лос-Анджелесі: що придумали у Кремлі

Американські силовики під час протестів у Лос-Анджелесі / © Associated Press

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Протести проти імміграційних рейдів у Лос-Анджелесі спровокували потік неправдивих фактів та теорій змови в Інтернеті, і Росія намагається використати та поширити їх.

Про це пише NBC News.

Зазначається, що осійські ЗМІ та проросійські пропагандисти підхопили праві теорії змови щодо протестів, зокрема одну, в якій стверджувалося, що мексиканський уряд заохочував демонстрації проти імміграційної політики президента Дональда Трампа. Мексика рішуче відкинула це звинувачення.

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«Цей епізод ілюструє, як іноземні супротивники користуються справжніми розбіжностями між американцями, що є перевіреною стратегією інформаційної війни», — кажуть аналітики.

Праві американські сили в Інтернеті просувають ідею про те, що протести в Лос-Анджелесі пов’язані з політиками-демократами та мільярдером-філантропом Джорджем Соросом.

Роль Росії

Брет Шафер, старший науковий співробітник аналітичного центру «Альянс за забезпечення демократії» Німецького фонду Маршалла, заявив, що російські інформаційні онлайн-операції фактично захищають позицію Трампа.

«Росія фактично вітає відповідь Трампа та натякає на її виправдання», — сказав Шафер. «Вони, безумовно, натякнули, що ці протести організовуються або фінансуються радикальними лівими».

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Так, російське пропагандистське видання «Комсомольська правда» цитує російського блогера з Лос-Анджелеса, який заявив, що протестувальники були не мігрантами, а «бойовиками», які прибули на автобусах. Відомий українцям пропагандист Олександр Дугін написав на X, що протести були повстанням, «загальнонаціональною змовою лібералів не лише проти Трампа, а й проти американського народу загалом».

Постійний гість пропагандистських ефірів на росТБ Сергій Марков заявив, що Сполучені Штати перебувають у розпалі «громадянської війни».

Пекін звинувачує Вашингтон у лицемірстві

Однак Китай обрав інший підхід. Замість того, щоб покладатися на протрамповські наративи та повторювати праві теорії змови, Пекін зображував Америку як країну, що перебуває в стані безладдя. Китайські ЗМІ та прокитайські голоси стверджували, що реакція американського уряду на протести в Лос-Анджелесі була «жорсткою та, отже, лицемірною» у світлі критики Вашингтона щодо ставлення інших країн до інакомислення.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах Америки спалахнули потужні громадські протести, епіцентром яких став Лос-Анджелес. Причиною стали масштабні рейди імміграційної поліції.

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Для придушення протестів президент США вирішив залучити Національну гвардію. Це викликало обурення губернатора Каліфорнії. Він оголосив про намір подати позов проти адміністрації Дональда Трампа через розгортання Національної гвардії у штаті без погодження з місцевою владою.