Потрапила в свою ж пастку: РФ спровокувала дипломатичний скандал з Іраном

Росія вирішила "допомогти" вирішити територіальну суперечку між Іраном та ОАЕ, та цим тільки розлютила Тегеран.

Іран закликав Росію переглянути позицію щодо приналежності островів у Ормузькій протоці, на які претендують Тегеран і ОАЕ, оскільки вона поставила це під сумнів.

Про це пише Iran International.

Зазначається, що іранські ЗМІ розкритикували Росію за те, що вона не підтримала Тегеран у територіальній суперечці із ОАЕ, а це поставила під сумнів. Також на Росію були розлючені і користувачі соціальних мереж Ірану.

Конфлікт виникнув, коли на початку цього тижня Росія приєдналася до арабських держав Перської затоки, щоб вимагати врегулювання суперечки щодо права власності на острови, які Іран вважає його невід’ємною частиною.

Видання зауважує, що Міністерство закордонних справ викликало посла та міністра закордонних справ Росії Хоссейна Аміра Абдолахіана, а речник уряду Алі Бахадорі написав в окремих твіттерах, що "Іран не піде на компроміс щодо своїх національних інтересів і територіальної цілісності".

Однак офіційна реакція Тегерана на Росію "була негострою". Користувачі соціальних мереж заявили, що іранські чиновники пішли на компроміс, не згадуючи Росію у своїх твітах.

Як повідомляли раніше, Росія не доправила до Ірану жодного з 50 винищувачів Су-35, які обіцяла: у Тегерані в розпачі.

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