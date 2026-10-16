РФ практично відкрито б’є по території НАТО: в Альянсі забили на сполох

Росія почала бити дронами по кораблях у територіальних водах НАТО / © Колаж ТСН.ua

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14–15 жовтня в Чорному морі зазнали ударів чотири цивільні судна, причому частина інцидентів сталася в територіальних водах Румунії — держави-члена НАТО. На двох танкерах спалахнули пожежі: п’ятьох моряків урятували, ще семеро зникли безвісти. Аналітики вважають, що до атак, імовірно, причетна Росія, а такі дії створюють ризик безпосереднього впливу війни на територію країн Альянсу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 15 жовтня.

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Які судна потрапили під удари

14 жовтня танкер Wine Trader під прапором Сан-Марино зазнав атаки за 13 морських миль (приблизно 24 км) на південний схід від каналу Суліна біля узбережжя Румунії. Судно перебувало за межами територіальних вод країни приблизно на одну морську милю. На борту спалахнула пожежа. Із 12 членів екіпажу п’ятьох урятували, ще семеро залишаються зниклими безвісти.

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Інший танкер — Yara J під прапором Коморських Островів — зазнав удару за 8–10 морських миль, або приблизно 15–19 км, на південний схід від каналу Суліна, уже в територіальних водах Румунії. Судно перевозило хімічні речовини та нафтопродукти. Після атаки на ньому також спалахнула пожежа, однак екіпаж урятувався.

У звіті ISW згадано ще два судна. Балкер Sea Destiny під прапором Маршаллових Островів також зазнав удару в румунських водах, а танкер Dania J під прапором Танзанії, за повідомленнями, перебував біля українського порту Ізмаїл.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою 15 жовтня заявила, що дрони вразили чотири комерційні судна в територіальних водах країни та її виключній економічній зоні, й поклала повну відповідальність за атаки на Росію. Водночас президент Румунії Нікушор Дан тоді утримався від прямої заяви про причетність Москви.

Чому інциденти викликають занепокоєння в НАТО

За даними ISW, неназваний представник НАТО повідомив Reuters, що дрони, які вразили судна, були російського походження. Аналітики наголошують, що удари по суднах у територіальних водах Румунії порушують територіальну цілісність країни. Саме тому вони розглядають ці інциденти не лише як загрозу цивільному судноплавству, а й як свідчення готовності Росії застосовувати тактику, наслідки якої можуть безпосередньо зачіпати країни НАТО.

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Водночас важливо розрізняти територіальні води та виключну економічну зону. Територіальні води простягаються на 12 морських миль — приблизно 22 км — від узбережжя, і держава має над ними суверенітет. Виключна економічна зона може сягати 200 морських миль, або близько 370 км, однак її правовий режим відрізняється від територіальних вод. Тому не всі згадані атаки можна називати ударами безпосередньо по території Румунії.

Російські атаки на цивільні судна наближаються до кордонів НАТО

На тлі загострення ситуації посли країн НАТО планують зібратися наступного тижня, щоб обговорити атаки на судна поблизу узбережжя Румунії та Болгарії. За даними ТСН.ua, серед наслідків останніх інцидентів — пожежі на суднах і зникнення безвісти семи моряків. У Альянсі готуються розглянути зростання кількості атак на судна в Чорному морі.

6 жовтня російський безпілотник уразив комерційне судно під прапором Маршаллових Островів, завантажене ріпаковою олією. Після атаки на цивільне судно в Чорному морі загорілася надбудова корабля: одна людина загинула, ще семеро дістали поранення. Наприкінці вересня російський удар по вантажному судну під прапором Антигуа і Барбуди також забрав життя українця — загинув капітан корабля. Ці випадки свідчать про небезпеку, на яку наражаються цивільні екіпажі в Чорному морі.

13 жовтня безпілотники атакували два судна біля узбережжя Болгарії. Із судна Chelsea 3, яке належить Україні, зареєстроване в Одесі та ходить під мальтійським прапором, евакуювали всіх 15 членів екіпажу — сімох українців і вісьмох громадян Азербайджану. П’ятеро людей зазнали легких поранень, а інше судно, за попередніми даними, затонуло приблизно за 17 морських миль на схід від Крапеца. Після цього прем’єр-міністр країни Румен Радев заявив, що доказів для звинувачення конкретної держави поки недостатньо, але пообіцяв обговорити ситуацію з генсеком НАТО Марком Рютте.

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У ніч проти 15 жовтня Румунія двічі піднімала винищувачі через повітряні цілі поблизу острова Зміїний. За даними румунського Міноборони, один дрон приблизно на хвилину перетнув повітряний простір країни над її територіальними водами на південний схід від Суліни, після чого зник із радарів. На перехоплення підняли іспанські F-18, які беруть участь у місії повітряного патрулювання НАТО, та румунські F-16. Жителів частини повіту Тулча попередили про небезпеку через систему RO-Alert. Порушення повітряного простору Румунії російським дроном стало ще одним інцидентом, що загострив питання безпеки східного флангу Альянсу.

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