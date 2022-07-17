РФ пригрозила швейцарській газеті позовом через зображення Путіна у вигляді клоуна

Посольство надіслало листа Neue Zurcher Zeitung.

Про це йдеться у заяві посольства РФ у Швейцарії, пише "Медуза".

25 червня на сайті видання вийшов матеріал про меми воєнного часу, в якому було опубліковано кілька зображень, які розійшлися соцмережами. На одному з них Володимир Путін зображений з клоунським носом і райдужним розфарбуванням ЛГБТ на обличчі.

У російському посольстві заявили, що зображення Путіна з посиланнями до клоунади, ЛГБТ-спільноти та військових злочинців перебувають за межею розумного. Також там обурилися, що Володимира Зеленського зображено у вигляді супергероя.

"Що стосується особистості президента Росії, то він, як відомо, є глибоко віруючою православною людиною і виступає за збереження традиційних християнських цінностей у російському суспільстві і вже явно не є шанувальником ЛГБТ-спільноти, у зв'язку з чим райдужна розмальовка його обличчя, ні до села - ні до міста", - написали у посольстві РФ.

Також там заявили, що залишають за собою право звернутися до правоохоронних органів у зв'язку з цією публікацією через поширення інформації, яка "ганьбить" честь і гідність", а також наклеп.

У Neue Zurcher Zeitung поки жодним чином не відреагували на листа.

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