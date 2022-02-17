РФ пригрозила "високою ціною", а Україні висловила тверду підтримку: заяви очільниці МЗС Британії у Києві

Це перший візит міністерки закордонних справ Великої Британії до України.

У четвер, 17 лютого, з робочим візитом у Києві перебуває очільниця британського МЗС Ліз Трасс. Вона зустрілася з українським колегою Дмитром Кулебою. Зокрема, вони обговорили поглиблення відносин стратегічного партнерства між Україною та Британією, заходи зі стримування РФ, зміцнення обороноздатності ЗСУ тощо.

ТСН.ua зібрав основні заяви, які були озвучені Ліз Трасс під час спільного брифінгу з Дмитром Кулебою у Києві.

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"Я вражена стійкістю українського народу"

Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трас заявила, що вона вражена рівнем стійкості, який демонструє український народ та українській уряд.Та запевнила, що Велика Британія - на стороні України, та що уряд Британії і надалі буде підтримувати наший народ.

"Я вражена рівнем стійкості народу та уряду. Ми залишаємось на вашому боці. Для нас честь бути ключовим партнером України. Надаємо озброєння та фінанси на підтримку енергетичної незалежності. Організуватимемо співпрацю на основі санкцій та боротьби з дезінформацією. Росія має замислитись над своїми діями", - сказала Трасс.

Фінансова допомога від Британії

Велика Британія виділить додаткову фінансову підтримку Україні – дасть ще 1 млрд фунтів стерлінгів. "Коли прем'єр-міністр відвідав Київ раніше цього місяця, він оголосив про надання 88 млн на підтримку демократії України та енергетичної безпеки. Сьогодні я можу оголосити наступний компонент нашої підтримки - збільшення фінансування на ці проекти до 100 млн фунтів", - сказала Трасс.

Росія заплатить "високу ціну" у разі нападу на Україну

Міністерка закордонних справ Британії пригрозила Росії, якщо вона піде на нове вторгнення в Україну. Британія та її союзники готові запровадити "жорсткі" санкції проти РФ та поперемила, що "Північний потік-2" не буде завершений. Також вона сказала, у якщо Росія розв'яже війну в Україні, вона підтвердить міжнародний статус "вигнанця".

"Я говорила з Лавровим і донесла меседж, що Росія заплатить, якщо не поважатиме незалежність України. "Північний потік-2" не буде завершено. Український народ обрав шлях свободи та світ готовий це підтримати", - сказала Трасс.

Російська війська біля українських кордонів

Ліз Трасс заявила, що вони не бачать видимих ознак, що російські війська відводяться від кордону, і закликала РФ до деескалації конфлікту. Вона вважає, що наразі РФ перебуває "на краю безодні".

"Росія повинна ще раз задуматися про свої дії. Незважаючи на російські заяви, немає підтверджень, що війська відводяться. РФ повинна відійти від краю безодні і вдатися до дипломатії", - зазначила Трасс.

Провокації з боку РФ

Очільниця зовнішньополітичного відомства Британії підкреслила, що вони попереджують Україну про можливість провокацій зі сторони Росії. Британська міністерка назвала це як "операція під фальшивими прапорами". Велика Британія рушіче заявила, що саме Росія - агресор конфлікту.

Новини України та світу | Випуск ТСН.14:00 за 17 лютого 2022 року (повна версія)

"Ми будемо продовжувати виявляти ці операції "під фальшивим прапором", будемо продовжувати виявляти їхні кібератаки й спроби підірвати стабільність в Україні", – заявила Трасс.

Нагадаємо, Україна, Велика Британія і Польща у четвер, 17 лютого, офіційно оголосили про утворення тристороннього формату співпраці. "У ній йдеться, зокрема, про те, що Велика Британія та Польща стоятимуть пліч-о-піч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу", – сказав голова МЗС України.

Перед цим, 15 лютого, Кулеба з Трасс узгодили наступні кроки задля протидії агресії Росії. Зокрема, держсекретар Британії підтримала ініціативу України щодо залучення механізмів зменшення небезпеки згідно з Віденським документом і запевнила у підтримці українських ініціатив в ОБСЄ.

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