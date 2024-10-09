РФ призупинила виробництво стелс-винищувачів Су-57 через дію санкцій – The Telegraph

На озброєнні РФ є лише трохи більше 30 таких літаків. Частина з них може бути не повністю оснащена через брак комплектувальних.

У Росії призупинилося виробництво винищувачів-невидимок Су-57, які у НАТО називають Felon. І є одна головна причина – дія західних санкцій.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Очевидно, що російська військова промисловість сильно залежить від західних компонентів, зокрема в електроніці", – пояснила українська аналітична група Frontelligence Insight.

Запроваджені західними урядами після початку повномасштабної війни санкції проти Росії придушили постачання цього критичного обладнання. У результаті "виробництво Су-57 опинилося під загрозою", сказали у Frontelligence Insight.

Су-57 – великий, одномісний, двомоторний, швидкий винищувач зі здатністю обходити радари – є відповіддю Росії на F-22 Raptor виробництва компанії Lockheed Martin. Літаки Су-57 покликані замінити старі МіГ-29, Су-27 і їхні варіанти на озброєнні ВПС Росії.

Перший політ Су-57 відбувся 2010 року. Протягом наступного десятиліття російські працівники вручну побудували 10 тестових моделей. А 2019 року Кремль підписав контракт на 76 серійних реактивних літаків, імовірно, приблизно по 50 млн дол. за одиницю.

Російська компанія "Сухой" поставила Військово-повітряним силам РФ перші 10 серійних Су-57 2022 року та ще 11 – 2023 року. Поки що цього року "Сухой", як повідомляється, передав лише кілька додаткових літаків.

Водночас російські ВПС втратили через катастрофи два Су-57 – один тестовий і серійний. Український безпілотник у червні завдав удару по російському Ахтубінському державному льотно-випробувальному центру на півдні Росії, знищивши щонайменше один додатковий Су-57 на землі.

"Цілком можливо, що через 14 років після першого польоту цього типу на озброєнні Росії залишилося трохи більше 30 Су-57, третина з них – тестові моделі, потенційно позбавлені частини запланованої електроніки. Це мізерна сила для авіації, яка розгортає близько тисячі винищувачів на передовій – і яка втратила сотню з них у боях над Україною від лютого 2022 року", – зазначається у публікації.

Темпи постачань нових Су-57 значно впали між 2023 і 2024 роками. Очевидно, що за допомогою цілеспрямованих санкцій США та їхні союзники притупили модернізацію російських ВПС.

Frontelligence Insight вивчила російські документи і виявила деякі з основних вузьких місць, зокрема аттенюатор під назвою WA36 і блоки живлення з позначеннями PLR7 60-12 і EA-PS 3150. Ці компоненти є частиною MPPU-50, німецького пристрою для калібрування системи зв'язку на Су-57.

Раніше "Сухой" міг легально імпортувати MPPU-50 і запчастини для MPPU-50, а тепер змушений незаконно купувати їх у третіх сторін.

"З огляду на те, що російське військове виробництво продовжувало збільшуватися у 2023 і 2024 роках, очевидно, що вони знаходять способи контрабанди ключових компонентів або закуповують китайські замінники для підтримки виробництва", – зазначили у Frontelligence Insight.

Але нелегальний імпорт потребує часу, зусиль і грошей. Це сповільнило темпи виробництва нових Су-57 і, ймовірно, збільшило вартість літака.

До слова, нещодавно начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов дорікнув західним компаніям, що у будь-якій російській ракеті чи безпілотнику повно західних компонентів.

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