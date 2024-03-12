РФ продовжує нарощувати ядерний арсенал: розвідка США озвучила загрози

Росія продовжує нарощувати свій ядерний арсенал як засіб стримування потенційних супротивників.

Про це йдеться у звіті розвідки США, пише Newsweek.

В офісІ директора національної розвідки заявили, що Москва все ще має "найбільші та найрізноманітніші запаси ядерної зброї" і що Росія розглядає свою атомну зброю як "необхідну для збереження", стримування та досягнення своїх цілей у потенційному конфлікті проти США та НАТО.

Напруженість між Заходом і Росією продовжує зростати на тлі війни в Україні, а також зростає занепокоєння щодо потенціалу Москви застосувати ядерну зброю проти Києва або сусідніх держав-членів НАТО.

Президент Росії Володимир Путін попередив, що союзники України ризикують почати ядерний конфлікт, якщо розширять свою участь у російсько-українській війні.

Розвідка США у своїй доповіді визнала, що "неспроможність Москви досягти швидких і вирішальних перемог на полі бою в поєднанні з українськими ударами в Росії продовжує викликати занепокоєння, що Путін може застосувати ядерну зброю".

"Росія розширює та модернізує свій великий і різноманітний набір нестратегічних систем, які здатні доставляти ядерні або звичайні боєголовки, тому що Москва вважає, що такі системи пропонують варіанти для стримування супротивників і контролю за ескалацією потенційних військових дій, а також для протидії звичайним силам США та Альянсу", – йдеться у звіті.

Москву очікує "багаторічне відновлення" та "більше залежність від ядерних і контркосмічних можливостей для стратегічного стримування, оскільки вона працює над відновленням своїх наземних сил".

"Незважаючи на це, російські військово-повітряні та військово-морські сили продовжуватимуть забезпечувати Москву деякими можливостями глобального проектування сили", — зазначили офіційні особи США.

Нагадаємо, Сполучені Штати дійсно вважали, що наприкінці 2022 року Росія може завдати удару по Україні ядерною зброєю. Проте застосувати ядерну зброю у відповідь по РФ у Вашингтоні були не готові.

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