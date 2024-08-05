РФ продовжує виробляти ракети Х-32 із західних компонентів, якими атакує Україну: нове дослідження

Росія продовжує виробляти ракети Х-32 з використанням західних компонентів.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Американські аналітики посилаються на українську організацію Frontelligence Insight, яка проаналізувала документи, отримані групою "Український кіберопір" з військової бази в Шайківці Калузької області. Вона виявила, що російські війська використовують у крилатих ракетах Х-32 навігаційні модулі SN-99, які значною мірою складаються із західних компонентів.

Frontelligence Insight встановила, що російські війська використовували навігаційні модулі SN-99, вироблені в березні 2023 року, під час ударів по Україні. Також група виявила, що російський виробник крилатих ракет КБ "Радуга" є відповідальним за доукомплектацію модернізованими модулями SN-99 на ракети Х-32.

"Незрозуміло, як російські оборонні компанії отримують західні компоненти для навігаційних модулів СН-99", - сказано у звіті Frontelligence Insight.

В ISW нагадали, що британська організація Conflict Armament Research раніше опублікувала у вересні 2022 року розслідування, в якому виявила західні компоненти в навігаційних системах крилатих ракет Х-101 і Х-59.

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