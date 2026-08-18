ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
2 хв

РФ пригрозила Британії «розплатою» за допомогу Україні: у Лондоні дали жорстку відповідь

Після нових погроз Москви британський прем’єр запевнив, що Велика Британія не відмовиться від підтримки України й залишатиметься поруч із Києвом.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Прем’єр-міністр Великої Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Лондон не відмовиться від підтримки України, попри погрози з боку Росії через допомогу Києву.

Заява пролунала після того, як посольство РФ у Великій Британії звинуватило Лондон у сприянні українським ударам безпілотниками по території Росії, передає Reuters.

Бернем у відповідь наголосив, що позиція Великої Британії щодо України залишається незмінною.

«Велика Британія робить те, що давно обіцяє — підтримує Україну на 100%. Ми надаємо підтримку, щоб Україна могла себе захищати, і така була позиція Британії весь цей конфлікт», — заявив прем’єр.

Він також наголосив, що Лондон не збирається відступати від цієї політики через тиск Москви.

«Ми не друзі лише в гарну погоду. Ми будемо поруч у годину потреби України, і це не зміниться», — додав Бернем.

Що передувало

У ніч проти 18 серпня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Губернатор Московської області Андрій Воробйов підтвердив удар по складу Wildberries, після якого там виникла пожежа.

Пізніше BBC повідомило, що для ударів по території Росії Україна вперше застосувала британські безпілотники.

Після цих повідомлень Росія звинуватила Велику Британію у «навмисному сприянні ескалації» через постачання Україні дронів і пригрозила Лондону наслідками.

У російському посольстві заявили, що Велика Британія нібито стала «співучасником» українських атак, та попередили, що «чим більшою буде підтримка британцями Києва, тим вищою буде ціна, яку вони заплатять».

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie