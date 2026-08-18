РФ пригрозила Британії «розплатою» за допомогу Україні: у Лондоні дали жорстку відповідь

Прем’єр-міністр Великої Британії / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Лондон не відмовиться від підтримки України, попри погрози з боку Росії через допомогу Києву.

Заява пролунала після того, як посольство РФ у Великій Британії звинуватило Лондон у сприянні українським ударам безпілотниками по території Росії, передає Reuters.

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Бернем у відповідь наголосив, що позиція Великої Британії щодо України залишається незмінною.

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«Велика Британія робить те, що давно обіцяє — підтримує Україну на 100%. Ми надаємо підтримку, щоб Україна могла себе захищати, і така була позиція Британії весь цей конфлікт», — заявив прем’єр.

Він також наголосив, що Лондон не збирається відступати від цієї політики через тиск Москви.

«Ми не друзі лише в гарну погоду. Ми будемо поруч у годину потреби України, і це не зміниться», — додав Бернем.

Що передувало

У ніч проти 18 серпня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Губернатор Московської області Андрій Воробйов підтвердив удар по складу Wildberries, після якого там виникла пожежа.

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Пізніше BBC повідомило, що для ударів по території Росії Україна вперше застосувала британські безпілотники.

Після цих повідомлень Росія звинуватила Велику Британію у «навмисному сприянні ескалації» через постачання Україні дронів і пригрозила Лондону наслідками.

У російському посольстві заявили, що Велика Британія нібито стала «співучасником» українських атак, та попередили, що «чим більшою буде підтримка британцями Києва, тим вищою буде ціна, яку вони заплатять».

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