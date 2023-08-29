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РФ робить військову службу фінансово привабливою, але охочих мало - розвідка Британії

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Олена КапнікОлена Капнік
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РФ робить військову службу фінансово привабливою, але охочих мало - розвідка Британії

Мобілізація в РФ. / Фото: Associated Press

Кремль продовжує відчувати проблеми з вербуванням чоловіків.

Наразі військова служба у Російській Федерації відкриває хороші можливості для заробітку. Втім, незважаючи на це, Москва продовжує відчувати проблеми з вербуванням до лав армії нових людей. 

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення до України службу у російській армії намагаються робити фінансово привабливою. Таким чином влада сподівається залучити більше людей. 

Аналітики у звіті згадують заяву президента-диктатора РФ Володимира Путіна ще 4 лютого 2022-го, що лейтенанти отримують 81,2 тис. рублів на місяць. Проте вже у жовтні 2022 року очільник Кремля обіцяв навіть мобілізованим солдатам 195 тис. рублів на місяць. Військові молодших звань отримують понад 200 тис. рублів на місяць. 

"Це у понад 2,7 разів більше, ніж середня заробітна плата у Росії – 72 851 рубль… Дуже ймовірно, що заробітна плата та додаткові привілеї є потужним стимулом для того, щоби йти в армію, особливо для людей з бідніших регіонів Росії. Але все одно малоймовірно, що Росія досягне своїх цільових показників залучення добровольців до лав армії", – зазначає розвідка. 

Нагадаємо, ЗМІ дізналися дату, коли Путін оголосить нову хвилю мобілізації в Росії. Нібито статися це може уже після проведення так званого "Єдиного дня голосування", запланованого на 10 вересня 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
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